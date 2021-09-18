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Garry Rodrigues'in yeni takımı Olympiakos'ta

18.09.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos, Garry Rodrigues transferinde mutlu sona ulaştı.

Garry Rodrigues'in yeni takımı Olympiakos'ta

Olympiakos, Garry Rodrigues ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Giannis Chorianopoulos, Olympiakos ile Garry Rodrigues arasındaki anlaşmanın sağlandığını yazdı. Al Ittihad'dan ayrıldıktan sonra serbest statüdeki Garry Rodrigues, kariyerine Olympiakos'ta devam edecek.

Olympiakos, Garry Rodrigues ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Garry Rodrigues Yunan ekibinden yıllık 900 bin Euro maaş alacak. Kariyerinde daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Garry Rodrigues, Al Ittihad kulübünden ayrılmıştı.

(FUTBOL ARENA)

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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