Garry Rodrigues'in yeni takımı Olympiakos'ta

Olympiakos, Garry Rodrigues ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Giannis Chorianopoulos, Olympiakos ile Garry Rodrigues arasındaki anlaşmanın sağlandığını yazdı. Al Ittihad'dan ayrıldıktan sonra serbest statüdeki Garry Rodrigues, kariyerine Olympiakos'ta devam edecek.
Olympiakos, Garry Rodrigues ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Garry Rodrigues Yunan ekibinden yıllık 900 bin Euro maaş alacak. Kariyerinde daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Garry Rodrigues, Al Ittihad kulübünden ayrılmıştı.
(FUTBOL ARENA)
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