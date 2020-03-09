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Garry Rodrigues'ten taraftara mesaj!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.03.2020 23:22 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Garry Rodrigues, bir süredir sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli formayı giyemiyordu.

Garry Rodrigues'ten taraftara mesaj!

Ligde büyük bir düşüş yaşayan Fenerbahçe'de sakatlıktan dolayı formasından uzak kalan Garry Rodrigues'ten iyi haber geldi.

Bugün yapılan idmanda çalışmalara başlayan Yeşil Burun Adalı futbolcunun Konyaspor maçına yetiştirilmesi bekleniyor.

RODRİGUES'TEN DÖNÜŞ MESAJI

Garry Rodrigues sosyal medya hesabından takipçilerine bir paylaşımda bulundu. 29 yaşındaki oyuncu idmandan bir fotoğrafını paylaşırken, "Döndüm" şeklinde bir mesaj yayınladı.

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