Gary Cahill Chelsea’den ayrılmak istemediğini belirtti

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray’da adı gündemde olan Gary Cahill’de flaş bir bir gelişme yaşandı. Tecrübeli stoper, Chelsea’den ayrılmak istemediğini belirtti.

Cahill’in Chelsea’de kalıp menajer Maurizio Sarri yönetiminde forma savaşı verme konusunda kararlı olduğu yazıldı. Telegraph’ın yaptığı haberde, Menajer Sarri’nin de takımın kaptalarından biri olan 32 yaşındaki Cahill’in kalmasına izin vereceği vurgulandı. Şu anda yedek kalma durumu, ilk 11’de düşünülmeme ve uzun vadede planlarda olmamasına karşın başarılı oyuncunun transfer yerine takımda kalmak için uğraştığı aktarıldı. (MİLLİYET)

