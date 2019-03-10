SPOR

Gary Medel ile Ricardo Quaresma birbirine girdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.03.2019 21:17 | Son Güncelleme

Konyaspor maçının ilk yarısında Burak Yılmaz'ın attığı frikik golü öncesi Quaresma ile Medel arasında tartışma çıktı. Adriano daha sonra ikili arasına girerek gerginliği önledi.

Gary Medel ile Ricardo Quaresma birbirine girdi

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor, Vodafone Park’ta karşılaşırken, siyah-beyazlılarda Quaresma ile Medel arasında tartışma yaşandı.

Müsabakanın ilk yarısında yaşanan olay serbest vuruş sırasında yaşandı. Daha sonra araya giren Adriano kavganın büyümesine engel oldu. Olayın ardından serbest vuruşu kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
gary medel ricardo quaresma Beşiktaş

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