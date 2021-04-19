Gary Neville: "Bunları damgalayıp küme düşürün!"

Manchester United efsanelerinden olan ve son dönemde İngiltere'nin en saygın yorumcularından biri haline gelen Gary Neville, Avrupa Süper Ligi projesine şiddetle karşı çıktığını açıkladı ve sert tedbirlerin gelmesini istedi.

İşte Gary Neville'ın programdaki yorumları:

"Kahrolsun! Ben bir Manchester United taraftarıyım. Kendimi 40 senedir böyle tanımlıyorum. Ancak, iğreniyorum! En çok da Manchester United ve Liverpool'dan iğreniyorum. Liverpool, sözüm ona 'Asla yalnız yürümeyeceksin' diye şarkı söylüyor. Halkın kulübü, taraftarın kulübü öyle mi? Manchester United, 100 yıldan fazla bir süre önce işçilerin kurduğu bir kulüptü. Artık öyle mi? Düşemeyecekleri bir yarışmaya mı katılıyorlar? Tamamen rezalet! Tamamen utanç verici! Bu ülkede gücü bu kulüplerden acilen geri almalıyız. Üstelik bu kulüplerden biri de benim kulübüm."

"SAHİPLERİNİN FUTBOLLA İLGİSİ YOK"

"Bu tamamen aç gözlülük! Bunların hepsi sahtekar. Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City'nin sahiplerinin bu ülkede futbolla hiçbir ilgisi yok. Manchester United, Arsenal ve Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde bile değil. Orada olmaya hakları var mı? Şaka gibi bir durum. Şimdi bu kulüplerin güce sahip olmasını engellemek için bağımsız düzenleyicilere, kural koyuculara sahip olma zamanı geldi. Artık yeter!"