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Gary Neville isyan etti! "Kaç kişinin ölmesi gerekiyor?"

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.04.2020 21:21 | Son Güncelleme

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Gary Neville, Premier Lig yönetimini koronavirüs salgınına rağmen ligleri yeniden başlatmak istemesi nedeniyle sert bir dille eleştirdi.

İngiltere’de Premier Lig yönetimi, koronavirüs salgını sonrası ertelenen ligleri yeniden başlatmak için çalışmalar yaparken, Manchester United ve İngiltere Milli Takımının efsane ismi eski futbolcu Gary Neville, duruma tepki gösterdi. Liglerin yeniden başlamasıyla Premier Lig’de oynayan futbolcuların koronavirüse yakalanma riskinin artacağını belirten Gary Neville “Kaç kişinin ölmesi gerekiyor?’ dedi.

Futbolcuların karantinaya alınması ve sürekli koronavirüs testlerine tabi tutulması ile güvende kalmalarının sağlandığını belirten Neville, FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D’Hooghe’ın Eylül ayına kadar futbol oynanmaması gerektiği şeklindeki uyarısını hatırlattı. Premier Lig yönetiminin ligleri başlatmak için acele ettiğini savunan 45 yaşındaki futbol adamı, bunun futbolcuları riske atmak anlamını taşıyacağını söyledi.

“KAÇ KİŞİNİN ÖLMESİ GEREKİYOR”

Premier Lig’in yeniden başlatma tartışmalarının sadece para meselesi olduğunu belirten Neville “Burada insan hayatını riske etmekten söz ediyoruz. Premier Lig’de maçların oynanmaması için kaç kişinin ölmesi gerekiyor? Bir futbolcu mu? Bir stadyum çalışanı mı? Nasıl bir risk alındığının farkında değiller mi? İnsan sağlığı hiçe sayılıyor. Bütün bu tartışma tamamen ekonomik” değerlendirmesinde bulundu.

Her şeyden önce sağlığın geldiğinin altını çizen Neville “Kaç futbolcuda astım ya da şeker hastalığı olduğunu biliyor muyuz? Bütün futbolcuları büyük bir risk altına atıyorlar” dedi. İngiltere’de şimdiye kadar 20 binden fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler... Valentine Ozornwafor (Galatasaray)
Hudson-Odoi (Chelsea)
Manolo Gabbiadini (Sampdoria)
Timo Hübers (Hannover)
Donovan Mitchell (Utah Jazz)
Trey Thompkins (Real Madrid)
Daniele Rugani (Juventus)
Mikel Arteta (Arsenal)
Jannes Horn (Hannover)
Rudy Gobert (Utah Jazz)
Patrick Cutrone (Fiorentina)
German Pezzella (Fiorentina)
Dusan Vlahovic (Fiorentina)
Christian Wood (Detroit Pistons)
Ezequiel Garay ve ismi açıklanmayan 4 Valencia görevlisi/futbolcusu
Albin Ekdal (Sampdoria)
Morten Thorsby (Sampdoria)
Luca Kilian (Paderborn)
Elaquim Mangala (Valencia)
Leicester City'de ismi açıklanmayan 3 futbolcu
Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia ise koronavirüs nedeniyle spor dünyasında hayatını kaybeden ilk kişi oldu.
Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.
Omar Colley (Sampdoria)
Jorge Jesus (Flamengo Teknik Direktörü)
Paulo Maldini ve Daniel Maldini (Milan)
Matuidi (Juventus)
Paulo Dybala (Juventus)
Marouane Fellaini (Shandong Luneng)
Van der Burgh (Olimpiyat Şampiyonu Yüzücü)
Fenerbahçe'de ismi açıklanmayan bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandığı açıklandı
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışan koronavirüse yakalandı
Rüştü Reçber (A Milli Takım eski kalecisi)
Fatih Terim - Abdurrahim Albayrak
Hyun-jun Suk (2016-17 sezonunda Trabzonspor'da forma giymişti)
Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz koronavirüsten hayatını kaybetti
Kayserispor'da bir idari personelde test sonucu pozitif çıktı
Evangelos Marinakis (Olympiakos'un sahibi)
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