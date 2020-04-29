Gary Neville isyan etti! "Kaç kişinin ölmesi gerekiyor?"

İngiltere’de Premier Lig yönetimi, koronavirüs salgını sonrası ertelenen ligleri yeniden başlatmak için çalışmalar yaparken, Manchester United ve İngiltere Milli Takımının efsane ismi eski futbolcu Gary Neville, duruma tepki gösterdi. Liglerin yeniden başlamasıyla Premier Lig’de oynayan futbolcuların koronavirüse yakalanma riskinin artacağını belirten Gary Neville “Kaç kişinin ölmesi gerekiyor?’ dedi.

Futbolcuların karantinaya alınması ve sürekli koronavirüs testlerine tabi tutulması ile güvende kalmalarının sağlandığını belirten Neville, FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D’Hooghe’ın Eylül ayına kadar futbol oynanmaması gerektiği şeklindeki uyarısını hatırlattı. Premier Lig yönetiminin ligleri başlatmak için acele ettiğini savunan 45 yaşındaki futbol adamı, bunun futbolcuları riske atmak anlamını taşıyacağını söyledi.

“KAÇ KİŞİNİN ÖLMESİ GEREKİYOR”

Premier Lig’in yeniden başlatma tartışmalarının sadece para meselesi olduğunu belirten Neville “Burada insan hayatını riske etmekten söz ediyoruz. Premier Lig’de maçların oynanmaması için kaç kişinin ölmesi gerekiyor? Bir futbolcu mu? Bir stadyum çalışanı mı? Nasıl bir risk alındığının farkında değiller mi? İnsan sağlığı hiçe sayılıyor. Bütün bu tartışma tamamen ekonomik” değerlendirmesinde bulundu.

Her şeyden önce sağlığın geldiğinin altını çizen Neville “Kaç futbolcuda astım ya da şeker hastalığı olduğunu biliyor muyuz? Bütün futbolcuları büyük bir risk altına atıyorlar” dedi. İngiltere’de şimdiye kadar 20 binden fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.