Gastronomi kenti Hatay'da zeytin ve zeytinyağlı baklava tezgahlardaki yerini aldı

MEHMET GÜRKAN - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da yetişen zeytin ve bundan elde edilen zeytinyağıyla hazırlanan baklava, satışa sunuldu.

Kahvaltılık olarak tüketilen kırılmış yeşil zeytinle hazırlanan ve zeytinyağıyla pişirilen baklava, hem hafif tadı hem de görüntüsüyle gastronomi kentinde, yeni bir lezzet olarak sofraları süslüyor.

Fıstıklı ve cevizli baklava yanında kilosu 50 liradan tezgahlardaki yerini alan yeni lezzete talep gün geçtikçe artıyor.

Pastaneci Riyad Ayoğlu, AA muhabirine bu yıl 5.'si düzenlenen 'Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'ne zeytinli baklavayla katıldıklarını ve ürünün beğenildiğini anlattı.

Ayoğlu, "Festival için bizden tatlı istendi. Aklımıza zeytinli baklava geldi ama olup olmayacağı konusunda biraz tereddüdümüz vardı. Ustalarla ve yakın çevremizle görüştük ve bir defaya mahsus zeytinli baklava yaptık. Yakın çevremize ve ustalara denettirdik ve olumlu dönüşler aldık. Daha sonra festivale gelen misafirlere ikram ettik, çok beğenildi." diye konuştu.

Ayoğlu, festivalde beğenilmesinin ardından fıstıklı ve cevizli baklavanın yanına zeytinli çeşidi de eklediklerini ve ürüne talebin iyi olduğunu belirtti.

İlçede yetişen zeytinleri kullanarak elde ettikleri baklavayı mutlaka herkesin tatması gerektiğini aktaran Ayoğlu, "Altınözü'ndeki zeytin ve zeytinyağını harmanlayıp bir tatlıya dönüştürdük ve bu da zeytinli baklava oldu. Şu an tüm şubelerimizde birer tepsi olmak üzere çıkıyor. İlerleyen zamanlarda bunu 4 tepsi yapıp daha fazla insana tattırmak için uğraşacağız. Zeytinli baklavayı bütün dünyaya tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Baklava ustası Cahit Kahraman da zeytini ve zeytinyağını talep üzerine baklavalarda kullandıklarını ve müşterilerin sürekli sipariş verdiğini söyledi.

Zeytinli baklavadan tadan Merve Kesnik ise ilk etapta zeytinin baklavada kullanılmasının biraz garibine gittiğini, ancak tadını çok beğendiğini kaydetti.

