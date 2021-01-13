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GAÜN sürekli eğitim merkezi yeni yılda hedef büyüttü

13.01.2021 13:11 | Son Güncelleme:
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GAÜN sürekli eğitim merkezi yeni yılda hedef büyüttü

Üniversite-şehir entegrasyonuyla, Üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasında önemli katkılar sağlamayı amaç edinen Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) açtığı kurslar ve ikili işbirlikleriyle yeni yılda hedef büyüttü.Türkiye’deki üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri arasında gerek açmış olduğu kurs sayısı bakımından gerekse de kurs çeşitliliği geliştirme açısından ilk sıralarda yer almaya başlayan GÜSEM, şehrimizin AR-GE ve girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunmaya başladı.GÜSEM’in çalışmaları hakkında bilgi veren Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç.

Üniversite-şehir entegrasyonuyla, Üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasında önemli katkılar sağlamayı amaç edinen Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) açtığı kurslar ve ikili işbirlikleriyle yeni yılda hedef büyüttü.
Türkiye’deki üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri arasında gerek açmış olduğu kurs sayısı bakımından gerekse de kurs çeşitliliği geliştirme açısından ilk sıralarda yer almaya başlayan GÜSEM, şehrimizin AR-GE ve girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunmaya başladı.
GÜSEM’in çalışmaları hakkında bilgi veren Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. İbrahim Giritlioğlu, geçtiğimiz yıl kasım ayından bu yana önemli dönüşümler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu kapsamda içsel süreçlerin dijitalleştirilmesi, online eğitimlerde yenilikçi yaklaşımlar ve talep-ihtiyaç odaklı çeşitli eğitimlerin geliştirilmesi en temel uygulamalarımız oldu. Gaziantep sanayisi ve yerel halkın ihtiyaç duyduğu tüm eğitimleri ilgili paydaşlarla istişare ederek geliştirme eğilimindeyiz. GÜSEM olarak yenilik temelli uygulamalara çok ciddi şekilde önem veriyoruz. Sürekli gelişim odaklı ve her kesime uygun eğitimler GÜSEM bünyesinde açıldı. Bundan sonra da bu eğitimleri hem içerik hem de çeşitlilik olarak daha fazla arttıracağız” dedi.
8 Farklı branşta 45’den fazla eğitim verdiklerine değinen Doç. Giritlioğlu, “GÜSEM’de çocuklardan üniversite mezunu bireylere kadar her yaşa uygun içerikler geliştirmekle birlikte; mutluluk okulu eğitimi gibi günlük yaşam kalitesini artırmaya yönelik eğitimlerden, sağlıkçılarımıza özel sağlık hukuku sertifika programı gibi yetkinlik gerektiren eğitimlere kadar geniş bir yelpazede hizmeti veriliyor” dedi.
GÜSEM akademik gelişim, sektörel eğitimler ve dil eğitimlerinde lider
GÜSEM tarafından verilen eğitimler içerisinde lisans üstü eğitim alan öğrenciler ile akademisyenlere yönelik eğitimler kapsamında ‘istatistik, analiz teknikleri ve literatür tarama’ odaklı 10 farklı eğitimin bulunduğunu belirten Doç. Dr. Giritlioğlu, “Sektörel eğitimlerde ise birçok üniversitenin sürekli eğitim merkezlerine göre açık ara önde olan GÜSEM’de ayakkabıcılıktan gıda sektörüne, sağlık sektöründen enerji sektörüne kadar çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu 14 farklı eğitim bulunmaktadır. Dil eğitimleri ve dil eğitimindeki çeşitlilik bakımından da birçok dil okulundan önde olan GÜSEM’de Çinceden Almancaya, Fransızcadan çeşitli düzeylerdeki İngilizce eğitimleri ile ihtiyaç duyan bireylere yabancı dil eğitimleri sunulmaktadır” dedi.
GÜSEM olarak hem bölgemiz sivil toplum kuruluşlarıyla hem de meslek örgütleri ile her türlü işbirliğine hazırız
Öncelikli hedeflerinin şehrimizin STK’ları ve Meslek örgütleriyle daha ileri düzey işbirlikleri geliştirmek olduğunu söyleyen Doç. Dr. Giritlioğlu, GÜSEM olarak talep eden tüm STK’lar ve meslek örgütleriyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını ve STK’lar ve Meslek odalarımızdan gelebilecek her türlü eğitim talebine uygun eğitim içeriğini geliştirebileceklerini ifade etti. Doç. Dr. Giritlioğlu, STK’lar veya meslek örgütlerinin eğitimcilerini kendileri sağlamaları durumunda ise sertifika programı geliştirmeye ilişkin işbirliklerinin GÜSEM tarafından sağlanabileceğini söyledi.

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