GAÜN’de İstiklal Marşı kabulü etkinliği

İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü’nün moderatörlüğünü yaptığı, GAÜN Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Fettah Kuzu ve Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları konuşmacı olarak katıldığı panel düzenlendi.

GAÜN Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Hakkın Sesi Mehmet Akif Ersoy’ paneli, GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

21. Yüzyıla girerken sınırların yeniden şekillendirilmeye çalışıldığını, yeni Orta Doğu haritalarının çizildiğini belirten Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, “Darbelerle büyük devletlerin kendi meşru yöneticilerini seçtiği ülkelerin yönetimlerini kendilerine yakın isimlere teslim etmeye çalıştığı, vekalet savaşlarının yapıldığı bir çağda Mehmet Akif Ersoy’un sözlerinin ne kadar kıymetli olduğunu, Safahat’ın, İstiklal Marşı’nın içeriğinin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz” dedi.

Doç. Dr. Fettah Kuzu ise, millet olarak tarih sahnesinde bugüne kadar var olabilmemizi neye borçlu olduğumuzun bilincinde olursak, varlığımızın devamını da bu sayede gerçekleştirebileceğimizi vurguladı. Doç. Dr. Kuzu, “Köklerimize bağlı olma, bizi biz yapan değerler altında birleşme, sıkıntılı zamanda ki şu anda da her anlamda dört bir tarafı sıkıntılarla kuşatılmış bir ülkede yaşıyoruz. Bize sunulan her şeyi sorgusuz kabul etme yönünde bir tavır doğru değil. Özellikle üniversite gençliği için; sorgulayan, daha irdeleyen meselelerin çözümüyle ilgili kafa yoran bir nesle ihtiyacımız var. Mehmet Akif, en sıkıntılı dönemde ümitsizliği en büyük hastalık olarak görüyor. Onun karşısına da azim ve çalışmayı getiriyor. Bütün şiirlerine yansıyan öğütler bunlar. Azimli, çalışkan, her türlü taassuptan kurtulmuş vaziyette daha hür fikirli, gelişime, değişime açık bireyler ve bu bireylerin meydana getirdiği bir millet olarak tarih sahnesinde yer alalım” ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı ve İstiklal Bilinci konuları üzerinde duran Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları ise, milli marşımızın dünya milli marşları arasında ayrı bir yeri olduğunu belirterek, “Milli marşımızın adı ‘İstiklal’dir. Bu kavram milletimizin çok önemli bir karakterini belirtmektedir. Tarihler, bilinen en eski çağlardan günümüze kadar Türklerin on altı, elli veya yüz küsur devlet kurmuş olduğunu yazarlar. Bu sayının azlığı veya çokluğu, devlet tarifinin farklılığından kaynaklanmaktadır ve pek de önemli değil. Asıl önemli olan, milletimizin tarihinde, hiçbir devirde devletsiz bulunmadığıdır. Yazılı en eski Türkçe metinlerden olan Orhun Kitabelerinde sık sık vurgulanan, Türk milletinin hür ve müstakil yaşamaya alışmış olmasıdır. Devletin çeşitli tarifleri varsa da bütün bu tariflerin içerisinde değişmeyecek tek unsur istiklaldir” diye konuştu.