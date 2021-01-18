GAÜN’den Akademisyen ve Araştırmacılara önemli eğitim

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Afrin Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Başaran ve Proje görevli eğitmenlerden Prof. Dr. Erdal Bay tarafından hazırlanmış olan “Nitel Araştırmalarda Hatalar ve Çözümler” isimli proje TUBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından 2237-A kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, nitel araştırma deseninde çalışmalar yapmak isteyen Türkiye geneli akademisyen ve araştırmacılara uzman eğitmenler eşliğinde “Nitel Araştırmalarda Hatalar ve Çözümler” teması altında eğitim verilecek. 05-09 Temmuz 2021 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek eğitimler; alanında uzman olan Prof. Dr. Birsen Bağçeci, Prof. Dr. Habib Özkan, Doç. Dr. Bülent Döş, Doç. Dr. Recep Kahramanoğlu, Doç. Dr. Ömer Faruk Vural, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Başaran, Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Baş ve Dr. Öğretim Üyesi Şermin Metin tarafından gerçekleştirilecek.

Nitel yöntemin bilimsel alanda çok önemli olduğunu belirten Proje Yürütücüsü Dr. Mehmet Başaran, bu yöntemin kullanılmasında sık yapılan hatalar olduğunu, projenin bu yapılan hatalara odaklandığını ve bilimsel çalışmaların kalitesine katkı sağlayacağını söyledi.

