EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Gayrimenkul endüstrisinin ilk girişimcilik merkezi açılıyor

Gayrimenkul endüstrisinin ilk girişimcilik merkezi açılıyor

01.09.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GYODER ve YTÜ Yıldız Teknopark iş birliğiyle GYODER YTU Startup House-Proptech HUB Girişimcilik Merkezi hayata geçiriliyor. Co-working imkanı sunacak merkez; yatırım fonları, bireysel yatırımcılar, proptech girişimcileri ve bu teknolojilere ihtiyaç duyanları bir araya getirecek.

GYODER YTU Startup House-Proptech HUB Girişimcilik Merkezi, gayrimenkul sektöründe yeniliklerin ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren teknolojik çözümlerin hayata geçmesi için projeler geliştiren yeni nesil girişimcileri aynı çatı altında toplamak amacıyla Maslak’ta açılıyor. PropTech HUB’da yatırım fonları, bireysel yatırımcılar, proptech girişimcileri ve proptech'lere ihtiyaç duyan müşterilerle bir arada olacak.

GYODER ProptechHub 01

GYODER ve YTÜ Yıldız Teknopark iş birliği ile Maslak 1453 yerleşkesinde kurulacak olan PropTech HUB, inovasyon, iş birliği ve yatırım fırsatları sunacak. YTU Startup House aynı zamanda gayrimenkul sektöründe yerel, bölgesel ve küresel ağı oluşturan liderler ve öncüler ile iş birliği yapma fırsatı konusunda destek sağlarken, yeni nesil co-working imkânı sağlayacak.

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Dönüşmekte olan bu dev sektör, büyüklüğü ve hacmi ile en büyük teknoloji fırsatlarını içerisinde barındırıyor. İşlerin yapılış şeklini değiştirmenin ne kadar zorlu olduğunun bilincindeyiz. Bu zorlukları aşmak için; daha iyi ve hızlı çözümler geliştirmek, Türkiye'de ve dünyada daha kapsayıcı, güçlü ve sürdürülebilir topluluklar oluşturmak için bir araya gelme fırsatı olarak görüyoruz. Sektörümüzün öncü isimlerinden olan ekibimiz, kurumları ve yatırımcıları gelecek vadeden startup’larla buluşturarak teknolojik ilerlemeyi hızlandıran toplantı ve etkinlikler düzenlemek için ekosistemini, sahip olduğu deneyimi bu projeyle bir araya getirecek” şeklinde konuştu.

GYODER ProptechHub 05

“GİRİŞİMCİLERİN İLK BAŞVURU YAPACAĞI YERLER TEKNOPARKLARDIR”

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, “Ülkemizin emlak, sigorta ve mülkiyet yönetimi gibi alanlarda çözüm üreten ve ciddi büyüklüğe sahip şirketleri, bünyemizde faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürütüyor. Girişimcilik ekosisteminde çok uzun yıllara dayanan bir bilgi birikimine sahibiz. Dolayısıyla ülkemize kazandırılacak her yeni teknolojiyi desteklemek, onların sermayeye ve doğru networking ağına dahil etmek bizim profesyonel bir şekilde yürüttüğümüz iş. Eğer girişimci olmak ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak istiyorsanız, bununla ilgili ilk başvuru yapacağız yerlerden birisi teknoparklardır. Yani girişimcilerimizin birçok seçeneği var bizler de çok sayıda programımızla bu seçenekleri kendilerine tek bir çatı altında sunuyoruz” dedi.

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GENİŞ BİR GİRİŞİMCİ GRUBA YAPILDI

GYODER ve YTÜ Yıldız Teknopark iş birliği ile kurulan "GYODER YTU Startup House-Proptech HUB Girişimcilik Merkezi" hakkında bilgilendirme toplantısı 22 Ağustos’ta yapıldı. YTÜ Yıldız Teknopark ve GYODER iş birliğinin kapsamı, GYODER Proptech HUB’ın vizyonu, başvuru ve kiralama süreçlerinin paylaşıldığı toplantıda girişimcilere ve adaylarına detaylı bir şekilde proje kabul şartları anlatıldı. Proje kabul edildikten sonra hayata geçmesi sürecinde; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara mal ve hizmetler kapsamında teşvik ve primler veriliyor.

GYODER ProptechHub 07

GYODER YTU Startup House-Proptech HUB Girişimcilik Merkezi Maslak ofisinde toplam 1.327 metrekarede kiralanabilir alanlarda; 14 adet kapalı ofis, 76 kişi kapasiteli açık ofis, 5 adet toplantı odası ve 109 metrekarelik etkinlik alanı yer alıyor. Proptech alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketleri merkezde yer alabilirken katılım ve Teknopark’ın sunduğu avantajlara sahip olmak için başvuru yapılması gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandıÖğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı
Merakla bekleniyordu! KPSS sonuçları açıklandıMerakla bekleniyordu! KPSS sonuçları açıklandı
Öğrenci ve veliler dikkat! MEB, 'merdiven altı' kurslara karşı uyardıÖğrenci ve veliler dikkat! MEB, 'merdiven altı' kurslara karşı uyardı
Anahtar Kelimeler:
Yıldız Teknik Üniversitesi yıldız teknopark

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

“Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

“Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.