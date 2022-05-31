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Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin 14 sanığa kamu davası açıldı

31.05.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin 14 sanığa kamu davası açıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Güngör Arslan'ın, ofisinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 10'u tutuklu 14 sanık hakkında çeşitli suçlardan kamu davası açıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat 2022'de Ses Kocaeli gazetesi imtiyaz sahibi ve yazarı Güngör Arslan'ın iş yerinde ateşli silahla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma, tüm iddialar titiz şekilde değerlendirilmek suretiyle sonuçlandı.

Buna göre eylemi bizzat gerçekleştiren tutuklu şüpheli R.Ö. hakkında "tasarlayarak kasten adam öldürme ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet"", diğer tutuklu şüpheliler E.K. ve B.P. hakkında "tasarlayarak kasten adam öldürme ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarına azmettirme", H.E.Ç, F.Y, R.S. ve E.Y. hakkında "tasarlayarak kasten adam öldürmek suçuna yardım ve 6136 sayılı yasaya muhalefet", C.Y, K.Y. ve Ö.T. hakkında "suçluyu kayırma" suçundan, tutuksuz şüpheliler A.Y, E.T, E.Y. ve Y.B. hakkında ise "suç delillerini gizleme" suçundan Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kamu davası açıldı.

Şüpheliler E.O, K.Y, S.Ö, S.Y, M.P, C.Y, S.Y, T.T, S.N.B, D.İ, T.U, U.Ö. ve B.K. hakkında "tasarlayarak kasten adam öldürmek suçuna yardım, suçluyu kayırma ve suç delillerini gizleme" suçlarından ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken, 6 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma evrakı tefrik edilerek soruşturmanın sürdürülmesi kararı alındı.

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