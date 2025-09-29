SPOR

Gazeteci İbrahim Seten'den Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi için flaş iddia! ''F.Bahçe ile Kerem arasında ticari bir bağ yok''

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesine dair çarpıcı bir detay ortaya atıldı. Baron lakaplı gazeteci İbrahim Seten tv100 ekranlarında sarı lacivertlilerin yeni transferinin maaşı ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar…

Gazeteci İbrahim Seten'den Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi için flaş iddia! ''F.Bahçe ile Kerem arasında ticari bir bağ yok''
Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

Süper Lig devi Fenerbahçe’de Tedesco yönetimindeki kötü gidişat Antalyaspor maçıyla birlikte son bulurken, maçın ardından tv100 ekranlarına çıkan gazeteci İbrahim Seten, sarı lacivertlilerin Benfica’dan yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

‘‘FENERBAHÇE İLE KEREM ARASINDA TİCARİ BİR BAĞ YOK’’

İbrahim Seten, ‘‘F.Bahçe’nin Kerem Aktürkoğlu ile yapıp TFF’ye gönderdiği resmi sözleşme bir ifadeye göre asgari ücret üstünden; F.Bahçeli bazı eski yöneticilere göre ise 1907 tl tutarında. Safi holding ile Kerem arasında imzalanan imaj hakkı sözleşmesi ise yıllık vergiler dahil 7 milyon euro tutarında. 4 yıllık toplam 28 milyon euro. Yani F.Bahçe ile Kerem arasında ticari bir bağ yok. Bütün bağ Safi holding ile Kerem arasında. Anlaşılan bu konu yeni tartışmalara gebe…’’ ifadelerinde bulundu.

FENERBAHÇE KEREM’İ BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, millî oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun kalıcı transferi için Portekiz’in Benfica kulübü ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verildi.

‘‘VERDİĞİM SÖZÜ TUTACAĞIM!’’

Geçtiğimiz günlerde yapılan başkanlık seçiminde eski başkan Ali Koç’un listesinde yer alan Hakan Safi, seçimin kaybedilmesinin ardından gazeteci Sercan Hamzaoğlu’na açıklamada bulunmuştu. Sercan Hamzaoğlu, Hakan Safi'yi aramış ve Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Hakan Safi şu ifadeleri kullandı:
“Her ne olursa olsun Kerem Aktürkoğlu’nun 35 milyon Euro’yu bulan maddi yükümlülüğünü karşılayacağım.. Benim için söz paradan puldan daha önemlidir. Fenerbahçe’me verdiğim sözü tutacağım. Karşı taraftan tek beklentim bize karşı saygı ve nezaket”

