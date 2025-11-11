SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Gazeteci Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye Lewandoswki transferi için bomba iddia! Messi dönüyor, Lewa gidiyor...

Fenerbahçe’de taraftarın performansından memnun olmadığı Youssef En-Nesyri için ayrılık sinyalleri bir hayli yükselirken, yerine transfer edilecek golcü için flaş bir isim gündeme geldi. Gazeteci Serdar Ali Çelikler Barcelona’nın yıldız oyuncusu Lewandowski için oluru var açıklamasında bulunurken, Lionel Messi için de geri dönüş açıklamasında bulundu. İşte detaylar…

Gazeteci Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye Lewandoswki transferi için bomba iddia! Messi dönüyor, Lewa gidiyor...
Burak Kavuncu
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de golcülük konusunda sıkıntılar yaşayan Youssef En-Nesyri için devre arası transfer döneminde teklif gelmesi halinde yolların ayrılabileceği belirtilirken, gazeteci Serdar Ali Çelikler’den Barcelona’nın Polonyalı yıldızı için gündem olacak sözler geldi. İşte detaylar…

MESSİ DÖNÜYOR! LEWA AYRILIYOR İDDİASI!

Gazeteci Serdar Ali Çelikler den Fenerbahçe ye Lewandoswki transferi için bomba iddia! Messi dönüyor, Lewa gidiyor... 1

Neo Spor ekranlarında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler, ‘‘Messi'nin Barcelona'ya dönme ihtimalinin ciddi olduğunu söylemiştik. Messi dönerse Lewandowski gidicek dedik. Lewandowski - Fenerbahçe işi var. Fenerbahçe'yi tercih etmez, bilmem ama eğer Messi Barcelona'ya gelirse santrafor oynayacak. Şartı bu.’’ ifadelerini kullandı.

‘‘BAKIN, BEN BOŞUNA DEMİYORUM…’’

Gazeteci Serdar Ali Çelikler den Fenerbahçe ye Lewandoswki transferi için bomba iddia! Messi dönüyor, Lewa gidiyor... 2

Serdar Ali Çelikler geçtiğimiz günlerde, “Fenerbahçe, Lewandowski’yi transfer edebilir. Lewandowski, Ali Şafak Bey’in yakın dostu. Ali Şafak Bey koyu bir Fenerbahçeli ve Sadettin Saran’la da çok iyi ilişkileri var. Bakın, ben boşuna demiyorum; oluru var.” ifadelerini kullanmıştı.

LEWANDOWSKI’DEN HARİKA PERFORMANS

Gazeteci Serdar Ali Çelikler den Fenerbahçe ye Lewandoswki transferi için bomba iddia! Messi dönüyor, Lewa gidiyor... 3

Bu sezon La Liga'da 9 resmi maçta forma giyen Robert Lewandowski, bu maçlarda Barcelona formasıyla 7 gol atarak dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis hesapları için sıcak gelişme!Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis hesapları için sıcak gelişme!
Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Victor Osimhen için kritik karar!Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Victor Osimhen için kritik karar!
Anahtar Kelimeler:
transfer Robert Lewandowski Serdar Ali Çelikler Sadettin Saran son dakika barcelona fenerbahçe messi Youssef En-Nesyri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.