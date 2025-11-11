Gazeteci Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye Lewandoswki transferi için bomba iddia! Messi dönüyor, Lewa gidiyor...

Fenerbahçe’de golcülük konusunda sıkıntılar yaşayan Youssef En-Nesyri için devre arası transfer döneminde teklif gelmesi halinde yolların ayrılabileceği belirtilirken, gazeteci Serdar Ali Çelikler’den Barcelona’nın Polonyalı yıldızı için gündem olacak sözler geldi. İşte detaylar…

MESSİ DÖNÜYOR! LEWA AYRILIYOR İDDİASI!

Neo Spor ekranlarında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler, ‘‘Messi'nin Barcelona'ya dönme ihtimalinin ciddi olduğunu söylemiştik. Messi dönerse Lewandowski gidicek dedik. Lewandowski - Fenerbahçe işi var. Fenerbahçe'yi tercih etmez, bilmem ama eğer Messi Barcelona'ya gelirse santrafor oynayacak. Şartı bu.’’ ifadelerini kullandı.

‘‘BAKIN, BEN BOŞUNA DEMİYORUM…’’

Serdar Ali Çelikler geçtiğimiz günlerde, “Fenerbahçe, Lewandowski’yi transfer edebilir. Lewandowski, Ali Şafak Bey’in yakın dostu. Ali Şafak Bey koyu bir Fenerbahçeli ve Sadettin Saran’la da çok iyi ilişkileri var. Bakın, ben boşuna demiyorum; oluru var.” ifadelerini kullanmıştı.

LEWANDOWSKI’DEN HARİKA PERFORMANS

Bu sezon La Liga'da 9 resmi maçta forma giyen Robert Lewandowski, bu maçlarda Barcelona formasıyla 7 gol atarak dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.