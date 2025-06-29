Gazi Koşusu hangi kanalda? Tarihe geçecek koşu için nefesler tutuldu

99. Gazi Koşusu için Geri Sayım Başladı: Veliefendi Hipodromu'nda Tarihi Anlar Yaşanacak

Gazi Koşusu, Türkiye'nin en köklü ve önemli spor etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen bu tarihi yarış, sadece bir spor müsabakası olmanın ötesinde, Türk yarışçılığının sembolü haline gelmiştir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Veliefendi Hipodromu, binlerce yarışseveri ağırlamaya hazırlanıyor. Tribünler, atların nalları altında yankılanacak ve coşku dolu tezahüratlar, hipodromu inletmeye başlayacak.

2400 metrelik çim pistte koşulacak olan bu dev mücadelede, 2022 doğumlu 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, birincilik için kıyasıya yarışacak. Yarışın favorileri arasında, son dönemde gösterdikleri performanslarla dikkat çeken taylar bulunuyor. Ancak Gazi Koşusu'nun sürprizlere açık yapısı, her tayın şampiyonluk şansının olduğunu gösteriyor. Efsane jokey Sadettin Boyraz'ın da belirttiği gibi, yarış atları da birer star gibidir; ilgiyi ve alkışı severler. Bu yüzden, tribünlerin coşkusu ve jokeylerin yönlendirmesi, tayların performansını doğrudan etkileyebilir.

Gazi Koşusu'nun ödülleri de oldukça dikkat çekici. Şampiyon tayın sahibi, büyük bir maddi ödülün yanı sıra, Gazi Koşusu'nu kazanmanın getirdiği prestiji de elde edecek. Bu zafer, tayın soy ağacına altın harflerle yazılacak ve gelecekteki yarışlarda da ona avantaj sağlayacaktır. Yarışın heyecanını doyasıya yaşamak isteyenler için Tay TV, canlı yayınla bu önemli anları evlere taşıyacak. Uzman yorumcular, yarış öncesinde ve sonrasında analizler yaparak, yarışseverlere detaylı bilgiler sunacak.