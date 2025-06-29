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Gazi Koşusu hangi kanalda? Tarihe geçecek koşu için nefesler tutuldu

Türk at yarışçılığının en prestijli etkinliği olan Gazi Koşusu'nun 99.su için heyecan dorukta. Bu yılki yarış, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek ve Tay TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yarışseverler, 2022 doğumlu 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının şampiyonluk mücadelesini nefeslerini tutarak izleyecek. Gazi koşusu hangi kanalda? İşte tüm soruların cevabı...

Gazi Koşusu hangi kanalda? Tarihe geçecek koşu için nefesler tutuldu
Emre Şen

99. Gazi Koşusu için Geri Sayım Başladı: Veliefendi Hipodromu'nda Tarihi Anlar Yaşanacak

Gazi Koşusu, Türkiye'nin en köklü ve önemli spor etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen bu tarihi yarış, sadece bir spor müsabakası olmanın ötesinde, Türk yarışçılığının sembolü haline gelmiştir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Veliefendi Hipodromu, binlerce yarışseveri ağırlamaya hazırlanıyor. Tribünler, atların nalları altında yankılanacak ve coşku dolu tezahüratlar, hipodromu inletmeye başlayacak.

2400 metrelik çim pistte koşulacak olan bu dev mücadelede, 2022 doğumlu 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, birincilik için kıyasıya yarışacak. Yarışın favorileri arasında, son dönemde gösterdikleri performanslarla dikkat çeken taylar bulunuyor. Ancak Gazi Koşusu'nun sürprizlere açık yapısı, her tayın şampiyonluk şansının olduğunu gösteriyor. Efsane jokey Sadettin Boyraz'ın da belirttiği gibi, yarış atları da birer star gibidir; ilgiyi ve alkışı severler. Bu yüzden, tribünlerin coşkusu ve jokeylerin yönlendirmesi, tayların performansını doğrudan etkileyebilir.

Gazi Koşusu'nun ödülleri de oldukça dikkat çekici. Şampiyon tayın sahibi, büyük bir maddi ödülün yanı sıra, Gazi Koşusu'nu kazanmanın getirdiği prestiji de elde edecek. Bu zafer, tayın soy ağacına altın harflerle yazılacak ve gelecekteki yarışlarda da ona avantaj sağlayacaktır. Yarışın heyecanını doyasıya yaşamak isteyenler için Tay TV, canlı yayınla bu önemli anları evlere taşıyacak. Uzman yorumcular, yarış öncesinde ve sonrasında analizler yaparak, yarışseverlere detaylı bilgiler sunacak.

  1. Gazi Koşusu, Türk at yarışçılığının en önemli günlerinden biri olacak. Veliefendi Hipodromu'nda yaşanacak bu tarihi anlara tanıklık etmek isteyenler tribünleri dolduracak, ekranları başında yarışseverler ise Tay TV aracılığıyla bu heyecana ortak olacak. Gazi Koşusu, sadece bir yarış değil, aynı zamanda bir gelenek, bir tutku ve Türk sporunun önemli bir parçasıdır. Bu yılki şampiyonun kim olacağını hep birlikte merakla bekliyoruz.

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