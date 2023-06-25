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Gazi Koşusu'nu kim kazandı? 97. Gazi Koşusu'nu hangi jokey ve at kazandı? Birinci belli oldu!

25.06.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazi Koşusu'nu kim kazandı? Bu yıl 97. kez düzenlenen Veliefendi Hipodromu'ndaki dev organizasyon heyecanla takip edildi. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk onuruna 1927'den beri düzenlenen koşu ya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Gazi Koşusu'nu kim kazandı? 97. Gazi Koşusu'nu hangi jokey ve at kazandı?

Gazi Koşusu'nu kim kazandı? 97. Gazi Koşusu'nu hangi jokey ve at kazandı? Birinci belli oldu!

Gazi Koşusu birincisi bugün belli oldu. Halis Karataş, Sadettin Boyraz, Gökhan Kocakaya gibi tecrübeli jokeyler hipodromda olacak. Ayrıca, Muhammet Mir Bilgin, Erhan Aktug, Nizamettin Demir gibi genç jokeyler de ilk defa mücadele etme heyecanını tattı. Birçok kişi "Gazi Koşusu'nu kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. 97. Gazi Koşusu'nun kazananı şimdiden merak konusu oldu.

GAZİ KOŞUSU KİM KAZANDI?

Gazi Koşusu, Kanal D, D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2 ve TAY TV’de bugün (25 Haziran 2023 Pazar) canlı olarak ekrana geldi. Saat 17.15’te başlayan yarışı deneyimli yarış spikeri Yüksel Saymaz aktardı.

3 yaşlı 22 safkan İngiliz atı pistte mücadele verdi.

  1. Gazi Koşusunu büyük sürprize imza atarak Urfa Aslanı kazandı. 3 yaşındaki İngiliz safkanın yetkilileri 10 milyon TL'lik ikramiyenin de sahibi oldu.

GAZİ KOŞUSU İKRAMİYELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

3 yaşındaki İngiliz safkanın yetkilileri 10 milyon TL'lik ikramiyenin de sahibi oldu.

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