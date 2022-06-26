Gazi koşusu saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? 96. Gazi Koşusu safkanları ve yarışacak jokeyler kimler?

Bu yıl 96'ıncısı düzenlenen Gazi Koşusu'nun ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak eden sporseverler araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. 1927 yılından bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu için artık nefesler tutuldu. At yarışı severler için görsel şölen olacak Gazi Koşusunu canlı izlemek isteyenler saat ve kanal bilgilerini internet üzerinden sorguluyor. Peki, Gazi Koşusu ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 96. Gazi Koşusu'nda kimler yarışacak?

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bu yıl 96'ıncısı düzenlenecek olan Gazi Koşusu bugün saat 17.15'te başlayacak. Gazi Koşusunu canlı izlemek isteyen at yarışı severler ise TAY TV ekranlarından mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

GAZİ KOŞUSU SAFKANLARI VE YARIŞACAK JOKEYLER

Age of Fire

Jokey: Mustafa Çiçek

Anadolu Gururu

Jokey: Olivier Peslier

Baba Şahin

Jokey: Ferit Yardımcı

Bold Sea Rover

Jokey: Akın Sözen

Bright Hope

Jokey: Tolga Yıldız

Cafer Bey

Jokey: Mahmut Turan

Captain Fantastic

Jokey: Nevzat Avcı

Cheeky Son

Jokey: Mehmet Kaya

Çakırlar

Jokey: Mehmet Salih Çelik

Dollar Man

Jokey: Kadir Tokaçoğlu

Final Dance

Jokey: Halis Karataş

Hardmet

Jokey: Lanfrango Dettori

Maximus Boy

Jokey: Sadettin Boyraz

Mystic Power

Jokey: Ayhan Kurşun

Rage Of The Wind

Jokey: Vedat Abiş

Royal Baby

Jokey: Görkem Özçelik

Sigoş

Jokey: Gökhan Kocakaya

Zala Bey

Jokey: Ahmet Çelik

Zorro

Jokey: Hışman Çizik

Karakraliçe

Jokey: Mehmet Akyavuz

Mucize Kız

Jokey: Müslüm Çelik

Secret Power

Jokey: Özcan Yıldırım

96. GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

Gazi Koşusu ödülünün ne kadar olduğu birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı. Gazi Koşusunda bu yılki birincilik ikramiyesi 2.500.000 TL, ikinciye 1.000.000 TL, üçüncüye 500.000 TL, dördüncüye 250.000 TL ve beşinciye ise 125.000 TL ikramiye verilecek.

