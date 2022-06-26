Gazi koşusu saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? 96. Gazi Koşusu safkanları ve yarışacak jokeyler kimler?

Bu yıl 96'ıncısı düzenlenen Gazi Koşusu'nun ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak eden sporseverler araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. 1927 yılından bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu için artık nefesler tutuldu. At yarışı severler için görsel şölen olacak Gazi Koşusunu canlı izlemek isteyenler saat ve kanal bilgilerini internet üzerinden sorguluyor. Peki, Gazi Koşusu ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 96. Gazi Koşusu'nda kimler yarışacak?
Bu yıl 96'ıncısı düzenlenecek olan Gazi Koşusu bugün saat 17.15'te başlayacak. Gazi Koşusunu canlı izlemek isteyen at yarışı severler ise TAY TV ekranlarından mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.
Jokey: Mustafa Çiçek
Jokey: Olivier Peslier
Jokey: Ferit Yardımcı
Jokey: Akın Sözen
Jokey: Tolga Yıldız
Jokey: Mahmut Turan
Jokey: Nevzat Avcı
Jokey: Mehmet Kaya
Jokey: Mehmet Salih Çelik
Jokey: Kadir Tokaçoğlu
Jokey: Halis Karataş
Jokey: Lanfrango Dettori
Jokey: Sadettin Boyraz
Jokey: Ayhan Kurşun
Jokey: Vedat Abiş
Jokey: Görkem Özçelik
Jokey: Gökhan Kocakaya
Jokey: Ahmet Çelik
Jokey: Hışman Çizik
Jokey: Mehmet Akyavuz
Jokey: Müslüm Çelik
Jokey: Özcan Yıldırım
Gazi Koşusu ödülünün ne kadar olduğu birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı. Gazi Koşusunda bu yılki birincilik ikramiyesi 2.500.000 TL, ikinciye 1.000.000 TL, üçüncüye 500.000 TL, dördüncüye 250.000 TL ve beşinciye ise 125.000 TL ikramiye verilecek.
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