GAZİANTEP ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Gaziantep Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK Antalyaspor maçı 26 Ağustos 2022 Cuma günü Hatay Yeni Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Furkan ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın. Peki Gaziantep Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep Antalyaspor maçı canlı yayın bilgisi ve detaylar haberimizde...

GAZİANTEP ANTALSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Antalyaspor maçı bu akşam saat 21:00’de Hatay Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

Antalyaspor'da Sinan Gümüş, Ndao ve Ömer Toprak sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

3 haftada topladığı 6 puanla ligde 5. sırada bulunan Antalyaspor zorlu maçtan puan veya puanlar hedefliyor.

