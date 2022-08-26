SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. GAZİANTEP ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Gaziantep Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİANTEP ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Gaziantep Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

26.08.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Antalyaspor maçı Gaziantep FK Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma için geri sayım sürüyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki zemin bakımı yapılması nedeniyle, bu iki güçlü takım Hatay Yeni Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki Gaziantep Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Gaziantep Antalyaspor maçı canlı yayın bilgisi...

GAZİANTEP ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Gaziantep Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK Antalyaspor maçı 26 Ağustos 2022 Cuma günü Hatay Yeni Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Furkan ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın. Peki Gaziantep Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep Antalyaspor maçı canlı yayın bilgisi ve detaylar haberimizde...

GAZİANTEP ANTALSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Antalyaspor maçı bu akşam saat 21:00’de Hatay Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

Antalyaspor'da Sinan Gümüş, Ndao ve Ömer Toprak sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

3 haftada topladığı 6 puanla ligde 5. sırada bulunan Antalyaspor zorlu maçtan puan veya puanlar hedefliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nwakaeme'nin yeni takımı resmen belli oldu!Nwakaeme'nin yeni takımı resmen belli oldu!
Galatasaray'da Emre Akbaba gelişmesi! Yine Sevilla başrolde...Galatasaray'da Emre Akbaba gelişmesi! Yine Sevilla başrolde...
Neden oynamadığı ortaya çıktı! Fenerbahçe'de şoke eden ayrılıkNeden oynamadığı ortaya çıktı! Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Gaziantep AZ Teoman fk maçı süper li hakemi spor maçı saat kaçta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?'

'Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?'

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

Herkes Mesut Özil'i konuşuyor! İlk maçında bakın ne yaptı...

Herkes Mesut Özil'i konuşuyor! İlk maçında bakın ne yaptı...

Galatasaray, Icardi transferinde mutlu sona ulaştı! Gece yarısı ortalık yıkıldı

Galatasaray, Icardi transferinde mutlu sona ulaştı! Gece yarısı ortalık yıkıldı

Fenerbahçe'de taraftarlar şoke oldu! Takımın bel kemiği 19 milyon Euro'ya ayrılıyor...

Fenerbahçe'de taraftarlar şoke oldu! Takımın bel kemiği 19 milyon Euro'ya ayrılıyor...

Maç sonuna Mesut Özil damgası!

Maç sonuna Mesut Özil damgası!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bu çorbayı içen hastalanmıyor! Adeta gençlik iksiri

Bu çorbayı içen hastalanmıyor! Adeta gençlik iksiri

Felaketi düğün günü yaşadı: Sütyen takamıyor, duş bile alamıyor!

Felaketi düğün günü yaşadı: Sütyen takamıyor, duş bile alamıyor!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.