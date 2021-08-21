Gaziantep Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Gaziantep Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, kemik kadrosunu korumasının yanında yaptığı flaş transferlerle de bu sezon da hem Avrupa’da hem de ligde başarıyı hedefliyor. Gaziantep engelini 3 puanla aşmak isteyen siyah-beyazlılar, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.

GAZİANTEP BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Gaziantep’te oynanacak Gaziantep-Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenemeyecek. Yayıncı kuruluş olan beIN Sports’a ücretli üye olduktan sonra, hem bu mücadeleyi hem de Süper Lig ve Avrupa’daki diğer maçları izleyebilirsiniz.

GAZİANTEP BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, ikinci hafta maçında Gaziantep FK'ye konuk oluyor.

Siyah-beyazlılar, ligin 2. haftasında bugün Gaziantep ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Beşiktaş, sezonun ilk maçında Vodafone Park’ta Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Gaziantep de deplasmandaki mücadelede Fatih Karagümrük'e 3-2 yenildi.

DEPLASMANDAKİ İKİ MAÇTA MAĞLUP

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 3. sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu.

2019-2020 sezonunda lige yükselen Gaziantep, ilk maçta Beşiktaş'ı 3-2 yenerken, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, evindeki mücadelelerde Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon da rakibine 2-1’lik üstünlük kurmayı başardı.

GAZİANTEP'TE ÖNEMLİ EKSİKLER

Sezonun ilk maçında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 yenilen Gaziantep, Beşiktaş karşısında ilk 3 puanını almayı istiyor.

Uzun bir aranın ardından seyircisiyle evinde buluşacak olan Gaziantep’te, Maxim ve Kana Bıyık sakatlıkları ötürü forma giyemeyecek.

Sagal'ın kart cezası sebebiyle kadroda yer alamayacağı Gaziantep’te 2 oyuncu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması sebebiyle takımı yalnız bırakacak.

Yeni transferlerden Alexander Merkel ve Joao Figueiredo ise teknik direktör Erol Bulut'tan forma bekleyecek.



