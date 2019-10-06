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Gaziantep FK 1 - 2 Başakşehir

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.10.2019 21:34 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yendi.

Gaziantep FK 1 - 2 Başakşehir

Gaziantep FK 1 - 2 Medipol Başakşehir

Stat: Kalyon
Hakemler: Koray Gençerler, Yusuf Bozdağon, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep FK: Lontigkin, Djilobodji, Tosca, Morias, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Güray Vural, Muhammet Demir (Dk. 46 Pawlowski (Dk. 83 Kenan Özer), Kayode, Chibsah (Dk. 88 Furkan Soyalp), Twumasi
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Azubuike (Dk. 42 Elia), Mahmut Tekdemir, Visca (Dk. 90 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen (Dk. 46 Demba Ba), Crivelli

Goller: Dk. 13 ve 71 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 24 Twumasi (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Dk. 18 Güray Vural (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 2 Sumudica (teknik direktör), Dk. 87 Kana Bıyık (Gaziantep FK), Dk. 22 Gulbrandsen, Dk. 30 Azubuike, Dk. 44 Epureanu, Dk. 59 Elia, Dk. 66 İrfan Can Kahveci, Dk. 90 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
6. dakikada gelişen konuk ekip atağında İrfan Can Kahveci'den aldığı pasla ceza sahasının sağ içinde topla buluşan Crivelli'nin şutunda kaleci Lontigkin topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
13. dakikada Visca'nın sağ kanattan hızla ceza sahasına girmesinin ardından yerden verdiği pas sonrası kale önünde topa dokunan Crivelli takımını öne geçirdi: 0-1.
24. dakikada verilen geri pas sonucu buluştuğu topu kale çizgisi önünde ayağında tutan konuk ekip kalecisi Mert Günok'a Gaziantep FK'dan Twumasi pres yaptı. Bu sırada topa dokunmayı başaran Twumasi takımı adına beraberliği getiren golü attı: 1-1.
40. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yerden vuruşunda top kaleci Lontigkin'da kaldı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
55. dakikada gelişen konuk ekip atağında Elia’nın ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan auta gitti.
56. dakikada son çizgeye inen Visca'nın ceza sahasının ortasında topla buluşturduğu Crivelli'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
58. dakikada konuk ekip gole çok yaklaşsa da sonuç alamadı. Ceza sahası önünden Demba Ba'nın şutunda topu çelen Lontigkin pozisyonun devamında Crivelli'nin vuruşunda da meşin yuvarlağın ağlara gitmesine oldu. Kaleciden seken topla arka direk önünde buluşan Visca'nın topuğuyla yaptığı vuruşta ise top defansa çarpıp kornere gitti.
71. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın yerden gönderdiği topa dokunan Crivelli ağları ikinci kez havalandırdı: 1-2.
82. dakikada Elia'nın sol çaprazdan rakibini çalımladıktan sonra girdiği ceza sahası içinden yaptığı şutta, kaleci Lontigkin topu direk dibinden kornere çeldi.
83. dakikada rakip takımın sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunda direğe çarpıp dönen topu savunma uzaklaştırdı.

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Gaziantep FK başakşehir

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