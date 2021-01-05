Gaziantep FK 2-0 Ankaragücü (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17. haftasında Gaziantep FK ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Kalyon Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanarak ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

dakikada Maxim’in attığı golden önce Muhammet’in ofsaytta olduğunu düşünen yan hakem bayrağını kaldırdı ancak VAR’dan gelen uyarı sonrasında hakem Alper Ulusoy orta noktayı göstererek golü geçerli saydı. 8 dakika duraklama oynanan maçta oyuna sonradan giren Enver Cenk Şahin, hızlıca girdiği rakip ceza sahasında çektiği ilk şutta kaleci Ricardo’ya takıldı. Dönen topta ise düşerken şutunu çeken Enver, skoru 2-0’a getiren golü kaydetti. Sumudica’nın öğrencileri, ligde de peş peşe 24. maçında gol sevinci yaşamayı başarmış oldu.

Gaziantep FK bu sonucun ardından 16 maçta 31 puana yükselirken, Ankaragücü de 16 maçta 15 puanla küme düşme hattında kaldı.

Kırmızı-siyahlılar 18. haftada Cumartesi günü Sivasspor ile deplasmanda; Başken temsilcisi ise Pazar günü Başakşehir ile sahasında karşılaşacak.

