Gaziantep FK: 3 - Serik Belediyespor: 0 (Maç Sonucu)

dakikada Gaziantep FK, farkı Mirallas ile 2'ye çıkardı. Orta sahadan getirdiği topu, ceza sahası yakınlarına kadar taşıyan Maxim, sol kanattan desteğe gelen Mehmet Erdem Uğurlu'ya meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez yerden yaptığı ortayla kaleciyi cepheden gören pozisyonda buluşan Mirallas, kalecinin sağından topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı.