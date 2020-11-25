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Gaziantep FK: 3 - Serik Belediyespor: 0 (Maç Sonucu)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.11.2020 19:18 | Son Güncelleme

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'u 3-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Gaziantep FK: 3 - Serik Belediyespor: 0 (Maç Sonucu)

  1. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Furkan Soyalp, hemen arkasından gelen Felipe'ye topu bıraktı. Kaleyi çaprazdan gören pozisyonda Brezilyalı oyuncu, kaleci Ahmet Özden'in sağından topu filelere bıraktı: 1-0.

  2. dakikada Gaziantep FK, farkı Mirallas ile 2'ye çıkardı. Orta sahadan getirdiği topu, ceza sahası yakınlarına kadar taşıyan Maxim, sol kanattan desteğe gelen Mehmet Erdem Uğurlu'ya meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez yerden yaptığı ortayla kaleciyi cepheden gören pozisyonda buluşan Mirallas, kalecinin sağından topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı.

  3. dakikada orta sahada topla buluşan ve bir süre top süren Olkowski'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Maxim, önünü boşalttıktan sonra çaprazdan sert bir şut çekti. Kaleci Ahmed Özden'den dönen meşin yuvarlağı iyi takip eden Muhammet Demir, kalecinin solundan farkı 3'e çıkardı: 3-0.

Karşılaşmayı bu skorla kazanan Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

GAZİANTEP FK: 3 - SERİK BELEDİYESPOR: 0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Özgür Ertem, Emir Eray Eyisoy

Gaziantep Futbol Kulübü: Çağlar Şahin Akbaba, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Jeferson, Oğuz Ceylan (Dk. 45 Olkowski), Kozulj (Dk. 62 Mirallas), Mehmet Erdem Uğurlu, Sousa (Dk. 45 Mirza Cihan), Enver Cenk Şahin (Dk. 62 Maxim), Furkan Soyalp, Felipe (Dk. 66 Muhammet Demir)

Serik Belediyespor: Ahmet Özden, Ercan Şirin (Dk. 65 Sefa Narin), Atakan Cangöz, Mahsun Çapkan (Dk.45 Murat Gürbüzerol), Bahadır Çiloğlu, Gökay Eser, Sinan Özkan (Dk. 77 İbrahim Rıdvan Alkan), Emre Bekir, Erkan Şahin (Dk. 77 Mustafa Çınar), Yusuf Çelik, Furkan Efe Bildir (Dk. 46 Sinan Kalaycı)

Goller: Dk. 19 Felipe, Dk. 72 Mirallas, Dk. 76 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 37 Jeferson (Gaziantep FK), Dk. 63 Murat Gürbüzerol, Dk.77 Sefa Narin (Serik Belediyespor)

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