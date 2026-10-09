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Gaziantep FK - Arca Çorum FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Gaziantep FK, Arca Çorum FK ile 11 Ekim 2026'da Trendyol Süper Lig kapsamında karşı karşıya gelecek. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Gaziantep FK - Arca Çorum FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Trendyol Süper Lig
Gaziantep FK
Pazar 16:00
11.10.2026
Arca Çorum FK
Stadyum: Gaziantep Stadyumu Yayın: beIN Sports

Gaziantep FK ile Arca Çorum FK, 11 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Gaziantep Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşılaşacak. Gaziantep FK, son dönemde inişli çıkışlı bir form sergiliyor.

Lig Durumu

Gaziantep FK

10. Trendyol Süper Lig
O
6
G
2
B
2
M
2
P
8
7
Attığı Gol
7
Yediği Gol
0
Averaj

Arca Çorum FK

11. Trendyol Süper Lig
O
6
G
2
B
1
M
3
P
7
13
Attığı Gol
12
Yediği Gol
+1
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Gaziantep FK 7 / 7
Arca Çorum FK 13 / 12

İç Saha / Deplasman Performansı

Gaziantep FK İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
0 / 2 / 1
Gol
2 – 3
Arca Çorum FK Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 1 / 1
Gol
9 – 9

Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 8 puanla 10. sırada.

Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 7 puanla 11. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Gaziantep FK M B G M G

tüm kulvarlar

  • 19.09.2026 Kocaelispor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M
  • 14.09.2026 Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig B
  • 07.09.2026 Göztepe 2-4 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G
  • 29.08.2026 Gaziantep FK 1-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M
  • 23.08.2026 Eyüpspor 0-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G
Arca Çorum FK M G G M M

tüm kulvarlar

  • 19.09.2026 Arca Çorum FK 1-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M
  • 12.09.2026 Samsunspor 1-5 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G
  • 06.09.2026 Arca Çorum FK 3-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G
  • 31.08.2026 Beşiktaş 6-2 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M
  • 22.08.2026 Arca Çorum FK 0-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Gaziantep FK, son 5 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle birlikte 2 mağlubiyet alarak 6 gol atıp 6 gol yedi. Öte yandan Arca Çorum FK, aynı süreçte 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 11 gol atıp 10 gol yedi; bu da onların hücumda daha etkili olduğunu gösteriyor.

Eksik Oyuncular

Gaziantep FK

2 eksik
Nazım Sangare Sakat Sırtından Sakat
Fuat Bavuk Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı

Arca Çorum FK

Bilinen eksik yok

Gaziantep FK kadrosunda Nazım Sangare (Sakat - Sırtından Sakat) ve Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Kacper Kozlowski Gaziantep FK 2 Gol 0 Asist
Deian Sorescu Gaziantep FK 2 Gol 0 Asist
Alexandru Maxim Gaziantep FK 0 Gol 2 Asist
Halil Dervişoğlu Gaziantep FK 1 Gol 0 Asist
Jesus Ramirez Arca Çorum FK 4 Gol 1 Asist
Alexandros Kyziridis Arca Çorum FK 3 Gol 2 Asist
Cengiz Ünder Arca Çorum FK 2 Gol 1 Asist
Ermin Mahmic Arca Çorum FK 2 Gol 1 Asist

Gaziantep FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Kacper Kozlowski, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandru Maxim. Arca Çorum FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Jesus Ramirez, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandros Kyziridis.

Sıkça Sorulan Sorular
Gaziantep FK - Arca Çorum FK maçı ne zaman?

11 Ekim 2026

Gaziantep FK - Arca Çorum FK maçı saat kaçta?

16:00

Gaziantep FK - Arca Çorum FK maçı hangi kanalda?

beIN Sports

Gaziantep FK - Arca Çorum FK maçında hangi oyuncular eksik?

Nazım Sangare ve Fuat Bavuk sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

Gaziantep FK ve Arca Çorum FK'nın ligde kaç puanı var?

Gaziantep FK'nın 8, Arca Çorum FK'nın ise 7 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK
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