Gaziantep FK - Arca Çorum FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Gaziantep FK ile Arca Çorum FK, 11 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Gaziantep Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
İki takım, Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşılaşacak. Gaziantep FK, son dönemde inişli çıkışlı bir form sergiliyor.
Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 8 puanla 10. sırada.
Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 7 puanla 11. sırada.
Gaziantep FK, son 5 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle birlikte 2 mağlubiyet alarak 6 gol atıp 6 gol yedi. Öte yandan Arca Çorum FK, aynı süreçte 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 11 gol atıp 10 gol yedi; bu da onların hücumda daha etkili olduğunu gösteriyor.
Gaziantep FK kadrosunda Nazım Sangare (Sakat - Sırtından Sakat) ve Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.
Gaziantep FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Kacper Kozlowski, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandru Maxim. Arca Çorum FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Jesus Ramirez, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandros Kyziridis.
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