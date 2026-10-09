Gaziantep FK - Arca Çorum FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Pazar 16:00 Arca Çorum FK

Gaziantep FK ile Arca Çorum FK, 11 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Gaziantep Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşılaşacak. Gaziantep FK, son dönemde inişli çıkışlı bir form sergiliyor.

Lig Durumu Gaziantep FK 10. Trendyol Süper Lig O 6 G 2 B 2 M 2 P 8 7 Attığı Gol 7 Yediği Gol 0 Averaj Arca Çorum FK 11. Trendyol Süper Lig O 6 G 2 B 1 M 3 P 7 13 Attığı Gol 12 Yediği Gol +1 Averaj Gol Durumu (Toplam) Gaziantep FK 7 / 7 Arca Çorum FK 13 / 12 İç Saha / Deplasman Performansı GF Gaziantep FK İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 0 / 2 / 1 Gol 2 – 3 AÇ Arca Çorum FK Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 1 / 1 Gol 9 – 9

Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 8 puanla 10. sırada.

Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 7 puanla 11. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Gaziantep FK M B G M G tüm kulvarlar Kocaelispor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M

Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig B

Göztepe 2-4 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G

Gaziantep FK 1-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M

Eyüpspor 0-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G Arca Çorum FK M G G M M tüm kulvarlar Arca Çorum FK 1-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 1-5 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G

Arca Çorum FK 3-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G

Beşiktaş 6-2 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M

Arca Çorum FK 0-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Gaziantep FK, son 5 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle birlikte 2 mağlubiyet alarak 6 gol atıp 6 gol yedi. Öte yandan Arca Çorum FK, aynı süreçte 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 11 gol atıp 10 gol yedi; bu da onların hücumda daha etkili olduğunu gösteriyor.

Eksik Oyuncular Gaziantep FK 2 eksik Nazım Sangare Fuat Bavuk Arca Çorum FK ✓ Bilinen eksik yok

Gaziantep FK kadrosunda Nazım Sangare (Sakat - Sırtından Sakat) ve Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Kacper Kozlowski Gaziantep FK 2 Gol 0 Asist Deian Sorescu Gaziantep FK 2 Gol 0 Asist Alexandru Maxim Gaziantep FK 0 Gol 2 Asist Halil Dervişoğlu Gaziantep FK 1 Gol 0 Asist Jesus Ramirez Arca Çorum FK 4 Gol 1 Asist Alexandros Kyziridis Arca Çorum FK 3 Gol 2 Asist Cengiz Ünder Arca Çorum FK 2 Gol 1 Asist Ermin Mahmic Arca Çorum FK 2 Gol 1 Asist

Gaziantep FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Kacper Kozlowski, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandru Maxim. Arca Çorum FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Jesus Ramirez, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandros Kyziridis.