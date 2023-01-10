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Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal kimdir? Cevdet Akınal neden istifa etti? Süper Lig'de flaş istifa!

10.01.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal kimdir, neden istifa etti?

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal kimdir? Cevdet Akınal neden istifa etti? Süper Lig'de flaş istifa!

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal dikkat çeken bir son dakika açıklamasında bulundu. Cevdet Akınal, Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarısı için çalıştıklarını vurgulayıp "İyi niyet ve özveri anlayışı ile bir noktaya kadar gelebildik" ifadesine yer verdi. Cevdet Akınal görevinden istifa ettiğini duyurdu.

GAZİANTEP FK BAŞKANI CEVDET AKINAL KİMDİR?

Cevdet Akınal, 16 Ağustos 1955 tarihinde Gaziantep'te doğdu.

25 Mayıs 2021 tarihinde Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı olarak göreve gelen Cevdet Akınal, üniversite eğitimi için İstanbul'a gelmiştir ve Burada, İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi Maliye Muhasebe bölümünden 1977 yılında mezun olmuştur.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Başkanı Cevdet Akınal işadamıdır.

GAZİANTEP FK BAŞKANI CEVDET AKINAL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Gazintep FK Başkanı Cevdet Akınal, görevinden istifa ettiği açıkladı.

Cevdet Akınal'ın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğimiz 2021/2022 sezonundan bu yana kamuoyuna yansıyan ve yansımayan çeşitli zorluklar içerisinde takımımızı bugüne kadar getirdik. Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarısı için elimizi taşın altına koyduk, şahsi düşünce içerisinde olmadık, olamazdık da. İyi niyet ve özveri anlayışı ile bir noktaya kadar gelebildik. Gaziantep'in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep Savunmasını sembolize eden kırmızı siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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