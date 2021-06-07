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Gaziantep FK Başkanı'ndan Nihat Özdemir'e ziyaret

07.06.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e ziyarette bulundu.

Gaziantep FK Başkanı'ndan Nihat Özdemir'e ziyaret

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, Onursal Başkan Ekrem Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

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TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı, Gaziantep FK Yönetim Kurulu Üyeleri Sezer Cihan, Erhan Özmen, Fikret Kileci, Cihan Koçer, Mehmet Ali Şimşek ile Emrah Özdağlı da yer aldı.

Ziyarette başkan Özdemir, konuk heyete A Milli Futbol Takım forması, başkan Cevdet Akınal da Özdemir'e Gaziantep FK forması takdim etti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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