Gaziantep FK beraberliği sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da uçaklar peş peşe iniyor: Anlaşma tamam

Ara transferde vites yükselten Galatasaray, Noa Lang’ı satın alma opsiyonuyla kiralamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı yıldız için önemli bir maliyet üstlenirken orta saha için de rotasını Club Brugge’den Raphael Onyedika’ya çevirdi. Transferde kritik gelişmeler Atletico Madrid maçı sonrası netleşecek. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Ara transfer döneminde henüz kadrosuna bir takviye yapmayan ve ligin ikinci yarısındaki ilk maçında rakibi ile berabere kalarak 2 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar'da taraftarın tepkili.

Bu tepkileri dindirebilmek adına transferde hızlı ve kesin adımlar atmak isteyen Galatasaray'ın ilk hamlesinin uzun süredir temas halinde olduğu Noa Lang olması an meselesi.

MALİ DETAYLAR NETLEŞTİ

Gaziantep FK beraberliği sonrası olanlar oldu! Galatasaray da uçaklar peş peşe iniyor: Anlaşma tamam 1

Bu transferde son yaklaşan yönetim Hollandalı sol kanat oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanırken, anlaşmanın mali çerçevesi de netleşmeye başladı. Galatasaray’ın, Lang’ın yarım sezonluk 1.4 milyon euro tutarındaki maaşını karşılayacağı, Napoli’ye ise 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. Sözleşmede 30 milyon euro satın alma opsiyonunun yer aldığı ifade edildi.

UÇAKLAR PEŞ PEŞE

Gaziantep FK beraberliği sonrası olanlar oldu! Galatasaray da uçaklar peş peşe iniyor: Anlaşma tamam 2

Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim, orta saha takviyesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Galatasaray’ın, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika’yı gündemine aldığı ve transfer görüşmelerinin hız kazandığı belirtiliyor.

Belçika ekibinin, Nijeryalı orta saha oyuncusu için bonuslarla birlikte yaklaşık 14 milyon euro bonservis bedeline sıcak baktığı aktarıldı. Onyedika transferinde sürecin, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın ardından daha net bir tabloya kavuşması bekleniyor.

