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Gaziantep FK - Bodrum FK maçının önüne sakatlık geçti! Ambulansla hastaneye kaldırıldı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
18.01.2025 18:08
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Süper Lig'in 20'inci haftasında oynanan Gaziantep FK - Bodrumspor maçında yaşanan sakatlığın ardından kaleci Burak Bozan oyuna devam edemedi. İlk tedavisi sahada yapılan Burak Bozan oyuna devam edemeyince 51'inci dakika yerine S. Dioudis girdi. Sedye ile sahayı terkedebilen Burak Bozan hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep FK - Bodrum FK maçının önüne sakatlık geçti! Ambulansla hastaneye kaldırıldı...

Gaziantep Futbol Kulübü kalecisi Mustafa Burak Bozan, Bodrum FK maçının 50. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ HEMEN MÜDAHALE ETTİ

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Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK’nın evinde karşılaştığı Bodrum FK maçının 50. dakikasında Gaziantep ekibinin kalecisi Mustafa Burak Bozan, yaşadığı sakatlık sonrası kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin bir süre müdahale ettiği Bozan, oyuna devam edemedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

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Maçın 51. dakikasında yerini Sokratis Dioudis’e bırakan Mustafa Burak Bozan, sedyeyle oyundan alındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
24 yaşındaki kalecinin durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gaziantep bodrumspor
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