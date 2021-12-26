SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u yenerek devreyi 3 puanla kapattı!

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u yenerek devreyi 3 puanla kapattı!

26.12.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u yenerek devreyi 3 puanla kapattı!

Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 44. dakikada penaltıdan Maxim kaydetti.

Bu sonucun ardından Gaizantep FK, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 28 puanla 8. sırada yer buldu. 2 maçtır kazanamayan Rizespor ise 17 puanla 17. sırada yer aldı.

Gaziantep FK, 20. haftada Karagümrük'ü konuk edecek. Rizespor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor! Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Gaziantep, Konya'ya dur dedi! 5 gol...Gaziantep, Konya'ya dur dedi! 5 gol...
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Gaziantep FK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

İşte en pahalı Türk futbolcular!

İşte en pahalı Türk futbolcular!

Beşiktaş maçında hakem değişikliği

Beşiktaş maçında hakem değişikliği

Kafaları karıştıran açıklama

Kafaları karıştıran açıklama

Edin Visca transferini açıkladı! Yeni takımı...

Edin Visca transferini açıkladı! Yeni takımı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Futbol tarihinde böyle maç görülmedi! Göz göre göre şike...

Futbol tarihinde böyle maç görülmedi! Göz göre göre şike...

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Maç sonu ortalık karıştı!

Maç sonu ortalık karıştı!

Sergen Yalçın'a Acun Ilıcalı kancası!

Sergen Yalçın'a Acun Ilıcalı kancası!

Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar!

Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.