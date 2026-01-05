SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gaziantepspor

Gaziantep FK’da Badou Ndiaye ile yollar ayrıldı

Gaziantep Futbol Kulübü, 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu Badou Ndiaye ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Gaziantep FK’da Badou Ndiaye ile yollar ayrıldı
Berker İşleyen

Gaziantep Futbol Kulübü’nde, Teknik Direktör Burak Yılmaz’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Gaziantep ekibinde, 2 sezon forma terleten 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye’nin sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

Gaziantep Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2024-2025 sezonunda katılan ve iki sezondur armamız için büyük bir özveriyle formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Badou Ndiaye ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Sahada ortaya koyduğu mücadele, profesyonelliği ve kulübümüze kattığı değer için Badou Ndiaye’ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe ve Samsunspor arasında transfer hattı yanıyor! Musaba'nın rövanşı alınıyorFenerbahçe ve Samsunspor arasında transfer hattı yanıyor! Musaba'nın rövanşı alınıyor
Muslera'dan Galatasaray'a transfer! Dünya yıldızını getiriyorMuslera'dan Galatasaray'a transfer! Dünya yıldızını getiriyor
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Binaları kentsel dönüşüme girecek olanlar dikkat: 15 günlük süre sonunda ev satışa çıkabilir

Binaları kentsel dönüşüme girecek olanlar dikkat: 15 günlük süre sonunda ev satışa çıkabilir

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isimler gitti

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isimler gitti

Şikayet yağdı: Bedri Usta hakkında flaş karar

Şikayet yağdı: Bedri Usta hakkında flaş karar

500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu

500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.