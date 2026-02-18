Şampiyonlar Ligi'nde 'ırkçılık' skandalı! Dünya yıldızı sahayı terk etti: Gözler UEFA'nın kararında

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica ile Real Madrid arasında oynanan mücadele, skorundan çok saha içinde yaşanan olaylarla gündeme oturdu.

Karşılaşma, ırkçılık iddiaları nedeniyle 10 dakika dururken yaşanan bu kriz geceye damga vurdu.

GOL SONRASI TARTIŞMA

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın 50. dakikasında Vinicius Jr. sahneye çıktı. Brezilyalı yıldızın attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçerken, köşe bayrağı önünde yaptığı danslı kutlama tansiyonu yükseltti. Bu sevinç sonrası Benfica'nın golcüsü Gianluca Prestianni ile Vinicius arasında tartışma çıktı.

"BANA 'MAYMUN' DEDİ!"

Vinicius Jr., hakeme giderek rakibinin kendisine ırkçı ifadeler kullandığını bildirdi. Real Madrid cephesi ve İspanyol basını, Prestianni’nin Vinicius’a “maymun” dediğini öne sürdü. Olayın ardından saha karıştı, tribünlerden yabancı maddeler atıldı ve maç yaklaşık 10 dakika durdu.

Brezilyalı yıldızın hakeme başvurmasının ardından takım arkadaşlarıyla birlikte sahayı terk etmesi üzerine UEFA’nın ırkçılık protokolü uygulandı. Yapılan görüşmelerin ardından oyuna devam ederken Benfica tribünleri Vinicius’un her topla buluşmasında yoğun şekilde protestoda bulundu. Mücadele 1-0 Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

VINICIUS'TAN AÇIKLAMA

"Irkçılar her şeyden önce korkaktır. Zayıflıklarını göstermemek için ağızlarını giysileriyle kapatmak zorundalar. Ama teorik olarak onları cezalandırması gerekenlerin koruması altındalar. Bugün yaşanan hiçbir şey benim hayatımda yeni değil. Gol sevincimden dolayı sarı kart gördüm, hala nedenini anlamıyorum. Bu gibi durumlarda bulunmaktan hoşlanmıyorum, özellikle de büyük bir galibiyetten sonra manşetlerde Real Madrid olması gerekirken."

PRESTIANNI: DUYDUKLARINI YANLIŞ YORUMLADI

"Vinicius'a karşı hiçbir zaman ırkçı hakaretlerde bulunmadığımı açıkça belirtmek istiyorum. Ne yazık ki duyduklarını yanlış yorumladı. Hayatım boyunca kimseye karşı ırkçı davranmadım."

MBAPPE: KENDİ GÖZÜMLE GÖRDÜM

"Prestianni, Vinicius'a beş kez maymun dedi. Kendi gözlerimle gördüm. Özür de dilemedi. Bir daha asla Şampiyonlar Ligi'nde oynamamalı, bunu hak etmiyor. Bizi örnek alan tüm çocuklar için rol model olmalıyız. Hayatta kabul edemeyeceğimiz şeyler var ve ırkçılık da bunlardan bir tanesi. UEFA'nın ne karar vereceğini göreceğiz. Bu çok ciddi bir durum."

MOURINHO: NE YAŞANDI BİLMİYORUM

"Arbeloa ve Mbappé'den daha sakin, daha tarafsız olmalarını istedim. Vini ile konuştum ve bana bir şey söyledi, ardından Prestianni ile konuştum ve o da başka bir şey söyledi. Vinícius'un yalancı olduğunu ya da Prestianni'nin harika bir çocuk olduğunu söylemek istemiyorum. Bunu söylemek istemiyorum, çünkü tam olarak ne yaşandı bilmiyorum. Arbelo farklı bir yaklaşım seçti ve ben bunu yapmak istemiyorum. Vinícius'a dedim ki, 'Muhteşem bir gol attın, neden böyle kutluyorsun? Neden Eusébio, Di Stéfano ve Pelé gibi gol atmanın sevincini yaşamıyorsun?' Elli küsür dakikalık harika bir maç oynadık. Real Madrid gibi bir takıma karşı nasıl oynadığımızla gurur duyuyorum, kalitelerini gösterdiler, harika oyuncuları var ve bunu yapabilirler. Ama ne yazık ki sonrasında... Oyun bitti."

BENFICA'DAN AÇIKLAMA: MÜMKÜN DEĞİL

Benfica kulübü ise yayınladığı saha içi görüntüsüyle iddialara karşı çıkarak, "Görüntülerin de gösterdiği gibi, aradaki mesafe göz önüne alındığında, Real Madrid oyuncularının duyduklarını söyledikleri şeyleri duymaları mümkün değil." açıklamasını yaptı.

Yaşanan olayların ardından gözler şimdi UEFA’nın vereceği karara çevrildi. Irkçılık iddiaları ve disiplin süreci, rövanş öncesi iki kulüp arasındaki gerilimi daha da artırmış durumda.