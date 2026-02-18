Tüm dünya Galatasaray-Juventus maçının hakeminin o kararını konuşuyor! 'Galiba Juventus'a acıdı'

Galatasaray ile Juventus arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısına eklenen yalnızca 2 dakikalık uzatma süresi, maçın ardından futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri olurken tepki çekti.

Mücadelenin hakemi Danny Makkelie’nin bu kararı, yaşanan önemli oyun duraklamalarına rağmen verilen sürenin yetersiz olduğu yönünde eleştirileri beraberinde getirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında toplam 9 oyuncu değişikliği yapılırken, 4 gol kaydedildi, 1 kırmızı kart çıktı ve son dakikalarda sakatlıklar nedeniyle oyun sık sık durdu. Tüm bu gelişmelere rağmen uzatma süresinin sadece 2 dakika olarak belirlenmesi, özellikle uluslararası basında dikkat çekti.

COLIN MILLAR’DAN SERT ELEŞTİRİ

The Athletic muhabiri Colin Millar, karşılaşmanın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede uzatma süresine tepki gösterdi. Millar, yaşanan duraklamaların toplam süresine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray ile Juventus arasındaki maçın ikinci yarısında 4 gol, 1 kırmızı kart ve 8 oyuncu değişikliği oldu. Buna rağmen hakemler sadece 2 dakika (!) uzatma verdi. Bu iki ayaklı bir eşleşme ve kritik 4-5 dakikalık bir oyun süresi adeta kayboldu."

“BU TUTARSIZLIK GERÇEKTEN ÇILGINCA”

Uzatma sürelerinin belirlenmesinde standart eksikliğine vurgu yapan Millar, hakem kararlarının tutarlılığı konusunda da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli gazeteci, uzatma sürelerinin bazen oyunun akışına göre değil, farklı faktörlere bağlı olarak verildiğini savunarak şunları söyledi:

"JUVENTUS'A ACIDI"

"Kuralları uygulama konusunda bu kadar takıntılı bir spor için, uzatma süresindeki bu tutarsızlık gerçekten çılgınca. Çoğu zaman kararların tamamen o anda uydurulduğunu ve birkaç gol geride olan takımlara acıyarak verildiğini hissediyorum. Bu anlaşılabilir bir durum, ancak maçların yönetilme şekliyle tamamen tutarsız. İki maçlık bir eleme turunda bu çok saçma!"

Hakemin uzatma süresi kararı, özellikle çift ayaklı eleme formatında her saniyenin büyük önem taşıdığı bu tür karşılaşmalarda, oyun yönetimi konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.