SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Tüm dünya Galatasaray-Juventus maçının hakeminin o kararını konuşuyor! 'Galiba Juventus'a acıdı'

Galatasaray–Juventus maçında ikinci yarıya eklenen 2 dakikalık uzatma süresi büyük tartışma yarattı. 4 gol, 1 kırmızı kart ve çok sayıda değişikliğe rağmen hakem Danny Makkelie’nin kararı eleştirilirken, Colin Millar “kritik süre kayboldu” diyerek tepki gösterdi. İşte detaylar...

Tüm dünya Galatasaray-Juventus maçının hakeminin o kararını konuşuyor! 'Galiba Juventus'a acıdı'
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray ile Juventus arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısına eklenen yalnızca 2 dakikalık uzatma süresi, maçın ardından futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri olurken tepki çekti.

Mücadelenin hakemi Danny Makkelie’nin bu kararı, yaşanan önemli oyun duraklamalarına rağmen verilen sürenin yetersiz olduğu yönünde eleştirileri beraberinde getirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında toplam 9 oyuncu değişikliği yapılırken, 4 gol kaydedildi, 1 kırmızı kart çıktı ve son dakikalarda sakatlıklar nedeniyle oyun sık sık durdu. Tüm bu gelişmelere rağmen uzatma süresinin sadece 2 dakika olarak belirlenmesi, özellikle uluslararası basında dikkat çekti.

COLIN MILLAR’DAN SERT ELEŞTİRİ

Tüm dünya Galatasaray-Juventus maçının hakeminin o kararını konuşuyor! Galiba Juventus a acıdı 1

The Athletic muhabiri Colin Millar, karşılaşmanın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede uzatma süresine tepki gösterdi. Millar, yaşanan duraklamaların toplam süresine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray ile Juventus arasındaki maçın ikinci yarısında 4 gol, 1 kırmızı kart ve 8 oyuncu değişikliği oldu. Buna rağmen hakemler sadece 2 dakika (!) uzatma verdi. Bu iki ayaklı bir eşleşme ve kritik 4-5 dakikalık bir oyun süresi adeta kayboldu."

“BU TUTARSIZLIK GERÇEKTEN ÇILGINCA”

Tüm dünya Galatasaray-Juventus maçının hakeminin o kararını konuşuyor! Galiba Juventus a acıdı 2

Uzatma sürelerinin belirlenmesinde standart eksikliğine vurgu yapan Millar, hakem kararlarının tutarlılığı konusunda da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli gazeteci, uzatma sürelerinin bazen oyunun akışına göre değil, farklı faktörlere bağlı olarak verildiğini savunarak şunları söyledi:

"JUVENTUS'A ACIDI"

Tüm dünya Galatasaray-Juventus maçının hakeminin o kararını konuşuyor! Galiba Juventus a acıdı 3

"Kuralları uygulama konusunda bu kadar takıntılı bir spor için, uzatma süresindeki bu tutarsızlık gerçekten çılgınca. Çoğu zaman kararların tamamen o anda uydurulduğunu ve birkaç gol geride olan takımlara acıyarak verildiğini hissediyorum. Bu anlaşılabilir bir durum, ancak maçların yönetilme şekliyle tamamen tutarsız. İki maçlık bir eleme turunda bu çok saçma!"

Hakemin uzatma süresi kararı, özellikle çift ayaklı eleme formatında her saniyenin büyük önem taşıdığı bu tür karşılaşmalarda, oyun yönetimi konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şampiyonlar Ligi'nde 'ırkçılık' skandalı! Dünya yıldızı sahayı terk etti: Gözler UEFA'nın kararındaŞampiyonlar Ligi'nde 'ırkçılık' skandalı! Dünya yıldızı sahayı terk etti: Gözler UEFA'nın kararında
Sneijder Juventus ile fena dalga geçti! Stüdyoya öyle bir şey getirdi ki... Sneijder Juventus ile fena dalga geçti! Stüdyoya öyle bir şey getirdi ki...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakem Juventus son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Hava sıcaklıkları çakılacak! Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir

Hava sıcaklıkları çakılacak! Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.