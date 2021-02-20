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Gaziantep FK’da bir pozitif vaka

20.02.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Gaziantep FK’da bir pozitif vaka

Gaziantep Futbol Kulübü, Antalyaspor maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun pozitif çıktığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü’nde, Süper Lig’in 26. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi bütün takıma rutin olarak yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcuda pozitif vakaya rastlandı. Testi pozitif çıkan futbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı vurgulandı.

Konuyla ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımıza Antalyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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