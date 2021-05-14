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Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi

14.05.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den gönderildikten sonra boşta kalan teknik direktör Erol Bulut, yeni takımını buldu. Yunanistan'dan eski takımı AEK ile ismi geçen tecrübeli hoca, Süper Lig ekibiyle yüzde 90 oranında anlaşmaya vardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi

Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor'daki performansıyla tüm dikkatlerine üzerine çeken teknik direktör Erol Bulut'u sezon başında göreve getirmişti.46 yaşındaki teknik adam Kadıköy'de üst üste kaybedilen maçlar ve kadro tercihi nedeniyle kısa zamanda eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ SONU OLDU

Fenerbahçe yönetimi, 89'da Ozan Tufan'ın attığı golle 1-1 sonuçlanan Beşiktaş derbisinin ardından 25 Mart'ta Erol Bulut'la yollarını ayırmıştı.Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞU BENİ MUTLU EDER"

Teknik direktör Erol Bulut da ayrılığın ardından yaptığı açıklamada sezon sonunda Fenerbahçe'yi şampiyon görmek istediğini vurgulayıp "Dostça vedalaşarak ayrıldık. Fenerbahçe'nin başarılı olmasını çok isterim, inşallah olurlar. Şampiyonlukları beni mutlu eder" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 90 GAZİANTEP'TE

Fenerbahçe'den sonra başka bir takım çalıştırmayan Erol Bulut'la ilgili sürpriz iddia ise Gaziantep'ten geldi.Gaziantep Olay gazetesinde yer alan habere göre; Gaziantep Futbol Kulübü yöneticileri ile görüşme sağlayan Erol Bulut'un yönetimden istekleri oldu.

"GAZİANTEP'TEN TEKLİF GELDİ"

Futbolcuların maaşlarının düzenli ödenmesini isteyen Erol Bulut, aynı zamanda ilk 5 hedefi olan bir kadro oluşturulmasını talep etti.Erol Bulut, "Gaziantep FK'dan teklif geldi. Yurt dışından iki kulüp teklif yaptı. Ancak henüz bir karar vermedim.Önümüzdeki günlerde bir karar vereceğim. Şu anda dinleniyorum" ifadelerini kullandı.

İMZA AN MESELESİ

Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni sezonda göreve getirmek istediği Erol Bulut ile yöneticiler arasında anlaşma sağlanırken imzanın an meselesi olduğu öğrenildi.Gaziantep yönetiminin, genç teknik adam ile %90 anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu senenin katili sensin Erol. Şu kadroyla değil şampiyonluk koca 30 hafta bir tane temiz maç çıkartamadığın için seni ne kadar tebrik ettiğimizi bilemezsin.

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