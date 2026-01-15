Gaziantep FK'da Galatasaray maçı öncesi şok! İki isim birden sakatlandı

Gaziantep FK, Kacper Kozlowski ve Myenty Abena’nın sağlık durumlarına ilişkin resmi bir bilgilendirme yayımladı. Kırmızı-siyahlı kulüp, iki futbolcunun da sakatlıkları nedeniyle operasyon geçirdiğini duyurdu.

KIRIK TESPİT EDİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, Kacper Kozlowski’nin FC Argeş maçında yaşadığı sakatlığın ardından yapılan tetkiklerde sol el metakarp kemik kırığı tespit edildi. Myenty Abena’ya ise ağrı şikâyeti sonrası yapılan değerlendirmelerde sağ inguinal herni tanısı konuldu. Her iki oyuncunun da alanında uzman hekimler tarafından başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

GALATASARAY MAÇINDA YOKLAR

Gaziantep FK’da Kozlowski ve Abena’nın, Süper Lig’de hafta sonu oynanacak Galatasaray maçında forma giymeleri beklenmiyor. Ayrıca Kevin Rodrigues, Tayyip Talha Sanuç ve Drissa Camara da cezaları nedeniyle bu karşılaşmada görev alamayacak. Kupada kırmızı kart gören teknik direktör Burak Yılmaz ise Galatasaray deplasmanında kulübede yer alamayacak.

Kulüp açıklamasında, Kozlowski ve Abena’ya geçmiş olsun dilekleri iletilirken, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları temenni edildi.