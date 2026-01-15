SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Gaziantep FK'da Galatasaray maçı öncesi şok! İki isim birden sakatlandı

Gaziantep FK, Kacper Kozlowski ve Myenty Abena’nın sakatlıkları nedeniyle operasyon geçirdiğini açıkladı. İki futbolcunun da Galatasaray maçında forma giymesi beklenmezken, cezalı oyuncular ve teknik direktör Burak Yılmaz’ın yokluğu kırmızı-siyahlılarda eksikleri artırdı.

Gaziantep FK'da Galatasaray maçı öncesi şok! İki isim birden sakatlandı
Berker İşleyen

Gaziantep FK, Kacper Kozlowski ve Myenty Abena’nın sağlık durumlarına ilişkin resmi bir bilgilendirme yayımladı. Kırmızı-siyahlı kulüp, iki futbolcunun da sakatlıkları nedeniyle operasyon geçirdiğini duyurdu.

KIRIK TESPİT EDİLDİ

Gaziantep FK da Galatasaray maçı öncesi şok! İki isim birden sakatlandı 1

Yapılan açıklamaya göre, Kacper Kozlowski’nin FC Argeş maçında yaşadığı sakatlığın ardından yapılan tetkiklerde sol el metakarp kemik kırığı tespit edildi. Myenty Abena’ya ise ağrı şikâyeti sonrası yapılan değerlendirmelerde sağ inguinal herni tanısı konuldu. Her iki oyuncunun da alanında uzman hekimler tarafından başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

GALATASARAY MAÇINDA YOKLAR

Gaziantep FK da Galatasaray maçı öncesi şok! İki isim birden sakatlandı 2

Gaziantep FK’da Kozlowski ve Abena’nın, Süper Lig’de hafta sonu oynanacak Galatasaray maçında forma giymeleri beklenmiyor. Ayrıca Kevin Rodrigues, Tayyip Talha Sanuç ve Drissa Camara da cezaları nedeniyle bu karşılaşmada görev alamayacak. Kupada kırmızı kart gören teknik direktör Burak Yılmaz ise Galatasaray deplasmanında kulübede yer alamayacak.

Kulüp açıklamasında, Kozlowski ve Abena’ya geçmiş olsun dilekleri iletilirken, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları temenni edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar resmen ayrıldı!Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar resmen ayrıldı!
(Özet) Beşiktaş - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları(Özet) Beşiktaş - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.