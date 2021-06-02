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Gaziantep FK'da Güray Vural ile yollar ayrıldı

02.06.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Futbol Kulübü, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Güray Vural ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Gaziantep FK'da Güray Vural ile yollar ayrıldı

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.

Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Gaziantep ekibi, sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Güray Vural ile yeni sözleşme yapılmayacağını ve yolların ayrıldığını açıkladı.

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Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın iki sezondur formasını başarıyla terleten milli futbolcu Güray Vural ile sözleşmemiz sona ermiş olup, yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze vermiş olduğu katkılarından dolayı Güray Vural’a en içten dileklerimizle teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep ekibinde 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında forma giyen 32 yaşındaki Güray Vural, bu süreçte Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 64 resmi müsabakada forma giydi. Bu maçlarda 6 gol atan Güray Vural, 7 de asist yapma başarısı gösterdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Süper Lig Gaziantep
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