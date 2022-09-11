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Gaziantep FK'dan beklenmedik puan kaybı! Ümraniyespor çelme taktı

11.09.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, ligde henüz galibiyeti bulunmayan HangiKredi Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep FK'dan beklenmedik puan kaybı! Ümraniyespor çelme taktı

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta maçında Gaziantep FK ile HangiKredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Yeni Hatay Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz sona erdi.

Gaziantep FK 59. dakikada Alexandru Maxim'in penaltı golüyle üstünlüğü yakaladı. 90. dakikada Antonio Mrsic'in penaltıdan kaydettiği gol maçın skorunu belirledi: 1-1.

Bu sonucun ardından Erol Bulut ve öğrencileri son 2 haftada 1 puan toplayabildi. Ligde henüz galibiyetini bulunmayan Ümraniyespor ise puanını 2 yaptı.

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