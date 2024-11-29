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Gaziantep FK'dan iddialı Fenerbahçe sözleri: "Kadıköy'den puan veya puanlarla dönüp..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.11.2024 15:25
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Gaziantep FK'da başkan Memik Yılmaz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK'dan iddialı Fenerbahçe sözleri: "Kadıköy'den puan veya puanlarla dönüp..."

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü oynayacakları maçta takımına güvendiğini belirterek, karşılaşmadan puan ve puanlar almak istediklerini söyledi.

Yılmaz, sezona en fazla transfer yapan takım olarak başladıklarını ve bunun dezavantajını yaşadıklarını ifade etti.

Takımın mücadele ve hırsından memnun olduğunu belirten Yılmaz, ligde son 6 karşılaşmada 1 mağlubiyet yaşadıklarını hatırlattı.

Takımın yaş ortalamasının 25-26 civarında olduğunu dile getiren Yılmaz, "Oyuncularımız oldukça hırslı. İyi bir futbol sergiliyorlar. Bu bizim için gerçekten çok önemli. İlk haftalarda alışma süreci vardı ama onu atlattık. Şu an uyum ve oyun çok güzel." dedi.

FENERBAHÇE SÖZLERİ

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Fenerbahçe'nin ligin en iyi takımlarından biri olduğunu aktaran Yılmaz, "Ligin en iyi takımlarından biriyle mücadele edeceğiz bu hafta. Rakibimize büyük saygımız var. Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. İnşallah İstanbul'dan puan veya puanlarla dönüp yolumuza devam edeceğiz. Genç ve dinamik bir kadromuz var. Sezona başlarken neredeyse sil baştan bir kadroyla başladık. Oyuncularımızın sahadaki hırsından ve mücadelesinden memnunuz. Kadıköy'de seyir zevki yüksek, güzel bir futbol sergilemek istiyoruz. Bu sene zor bir lig var ve biz de mücadelemizle bu zor ligde daha fazla puan toplamak için çalışacağız. Bu anlamda hocamıza, teknik heyetimize ve futbolcularımıza güvencimiz tam. İnşallah istediğimizi alırız." dedi.

TARAFTARA DAVET

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Memik Yılmaz, maçlarda seyircinin çok önemli olduğunu belirterek, özellikle İstanbul'da yaşayan Gazianteplileri Kadıköy'e davet etti.

Taraftara her zaman ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Yılmaz, "Taraftarımız şimdiye kadar bizi hiç yalnız bırakmadı ve bize büyük güç verdi. Onları arkamızda hissetmek bize güç veriyor. Deplasmanda olsak bile onlara ihtiyacımız var. Onların sesi ve rakibe baskısı bizi daha fazla motive edecek. İnşallah bu maçta seyircimizle başarılı bir sonuç alacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gaziantep fenerbahçe
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