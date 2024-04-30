SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Gaziantep FK'dan sezon sonu için çağrı! ''Adaletli bir şekilde bitmesini istiyoruz''

Gaziantep FK'dan sezon sonu için çağrı! ''Adaletli bir şekilde bitmesini istiyoruz''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.04.2024 16:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Süper Lig'in kalan 4 haftası için flaş bir açıklama yayımlayarak endişe duyduklarını ifade ettiler. Çağrıda bulunan Gaziantep FK, lig sonunun adaletli bir şekilde bitmesini istediklerini yazdılar.

Gaziantep FK'dan sezon sonu için çağrı! ''Adaletli bir şekilde bitmesini istiyoruz''

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, resmi internet sitesinden bir açıklamada bulundu.

"ENDİŞE YAŞIYORUZ"

"Trendyol Süper Lig’de son dört haftaya girilirken, içerisinde bulunduğumuz ve yaratılmaya çalışılan kriz ortamını üzülerek takip etmeye devam ediyoruz.

Süper Lig’de mücadele eden 20 takımımız içinde hayati öneme sahip olan bu son dört maç öncesinde Türk Futbolu’nun tüm paydaşlarının hesaplaşmalarını arka planda bırakmaları adına çağrıda bulunuyoruz.

Ligde geride kalan 34 hafta boyunca hakem hataları konusunda belki de en çok canı yanan camia olarak, bir kez olsun marka değerimize zarar verecek bir kelime dahi kullanmadık. Bizlerin hakemlerimize ve Türkiye Futbol Federasyonu’muza karşı olan iyi niyetli yaklaşımımıza karşı diğer tarafta sürekli gündeme getirilen konular haksız rekabet ortamına da ışık tutmaktadır.

Bu doğrultuda Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlerimiz üzerinden kalan son dört maçta yapılacak tüm açıklamaların kimseye bir faydası olmayacağı gibi kalan dört maçta da büyük sorunları beraberinde getireceğinin endişesini yaşıyoruz.

Türk Futbolu’ndaki tüm paydaşları geride kalan bu süreçte birlik olmaya, Federasyon ve hakemlerimiz üzerinden oluşturulacak algılarla haksız futbol ortamına sürüklememeye ve adaletli bir şekilde sezonu tamamlamaya davet ediyoruz.

Ligimizde mücadele eden tüm takımlarımıza, hakemlerimize ve sporun tüm paydaşlarına kalan dört maçta gönülden başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu"

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'e turist olarak gelmeyeceğizSüper Lig'e turist olarak gelmeyeceğiz
Fenerbahçe'den İsmail Kartal ve Dzeko açıklamasıFenerbahçe'den İsmail Kartal ve Dzeko açıklaması
Yeni Malatyaspor'da Ahmet Özköse'den hodri meydan!Yeni Malatyaspor'da Ahmet Özköse'den hodri meydan!
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK Süper Lig AZ ışıl fk süper li iyet ekipleri
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşı turist, İsrail polisini bıçakladı! Açılan ateşle öldürüldü

Türk vatandaşı turist, İsrail polisini bıçakladı! Açılan ateşle öldürüldü

4 aylık enflasyon ile emekli zammı ne olacak?

4 aylık enflasyon ile emekli zammı ne olacak?

Galatasaray maçı öncesi tüm Sivas'ı tedirgin eden açıklama!

Galatasaray maçı öncesi tüm Sivas'ı tedirgin eden açıklama!

Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, Fenerbahçe'ye önerildi!

Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, Fenerbahçe'ye önerildi!

Süper Lig'e turist olarak gelmeyeceğiz

Süper Lig'e turist olarak gelmeyeceğiz

Fenerbahçe'den İsmail Kartal ve Dzeko açıklaması

Fenerbahçe'den İsmail Kartal ve Dzeko açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.