Gaziantep FK'dan sezon sonu için çağrı! ''Adaletli bir şekilde bitmesini istiyoruz''

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, resmi internet sitesinden bir açıklamada bulundu.

"ENDİŞE YAŞIYORUZ"

"Trendyol Süper Lig’de son dört haftaya girilirken, içerisinde bulunduğumuz ve yaratılmaya çalışılan kriz ortamını üzülerek takip etmeye devam ediyoruz.

Süper Lig’de mücadele eden 20 takımımız içinde hayati öneme sahip olan bu son dört maç öncesinde Türk Futbolu’nun tüm paydaşlarının hesaplaşmalarını arka planda bırakmaları adına çağrıda bulunuyoruz.

Ligde geride kalan 34 hafta boyunca hakem hataları konusunda belki de en çok canı yanan camia olarak, bir kez olsun marka değerimize zarar verecek bir kelime dahi kullanmadık. Bizlerin hakemlerimize ve Türkiye Futbol Federasyonu’muza karşı olan iyi niyetli yaklaşımımıza karşı diğer tarafta sürekli gündeme getirilen konular haksız rekabet ortamına da ışık tutmaktadır.

Bu doğrultuda Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlerimiz üzerinden kalan son dört maçta yapılacak tüm açıklamaların kimseye bir faydası olmayacağı gibi kalan dört maçta da büyük sorunları beraberinde getireceğinin endişesini yaşıyoruz.

Türk Futbolu’ndaki tüm paydaşları geride kalan bu süreçte birlik olmaya, Federasyon ve hakemlerimiz üzerinden oluşturulacak algılarla haksız futbol ortamına sürüklememeye ve adaletli bir şekilde sezonu tamamlamaya davet ediyoruz.

Ligimizde mücadele eden tüm takımlarımıza, hakemlerimize ve sporun tüm paydaşlarına kalan dört maçta gönülden başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu"





