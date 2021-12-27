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Gaziantep FK'dan transfer açıklaması

27.12.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal transfer çalışmalarıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Gaziantep FK'dan transfer açıklaması

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal iyi başlamadıkları sezonun devre arasına iyi bir puan ve sıralamada girdiklerini söyledi.

Teknik direktör Erol Bulut ve futbolculara en başından beri güvendiğini ifade eden Başkan Akınal; "Ligin ilk yarısının son haftalarında iyi oyun ortaya koyduk ve topladığımız puanlarla da bu iyi futbolu süsledik. Kazanma alışkanlığını yakalayan bir takım haline geldik. En önemlisi bu. Tabi sezon devam ediyor ve rehavete kapılmadan teknik ekibimiz ve futbolcularımız aynı çizgide yollarına devam edecekler. Ara transfer dönemi geldi. Bildiğiniz gibi ligde ara yok ve maçlar devam ediyor. Aynı ciddiyetle çalışmalara devam ederek sezon başında hedeflediğimiz ilk 5 içerisine girmek için çalışacağız" dedi.

"AYRILANLAR, GELENLER OLACAK"

Cevdet Akınal ayrıca "Hocamız takımda kalacak ve gidecek oyuncuların raporunu bize verdi. Ara transfer döneminde de ligin devam ettiğini göz önünde bulundurarak çalışmalarımıza başladık. Görüştüğümüz yerli ve yabancı isimler var. Verim alamadığımız ve göndermek istediğimiz oyuncular var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Yabancı transferi için ilk olarak kontenjan açmamız gerekiyor. Elimizi çabuk tutup Gaziantep FK'nın menfaatleri doğrultusunda en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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transfer Gaziantep FK
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