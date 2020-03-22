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Gaziantep FK'dan, Türkiye'den özel jetle kaçan Sumudica açıklaması!

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.03.2020 20:46 | Son Güncelleme

Gaziantep FK kulübü, Sumudica ve ekibinin Romanya'ya gitmesinin ardından yazılı bir açıklamada bulundu.

Gaziantep FK'dan, Türkiye'den özel jetle kaçan Sumudica açıklaması!

Özel jet kiraladı

Rumen basınına açıklamalarda bulunan Sumudica, daha önce bir rahatsızlık geçirdiğini ve risk almak istemediği için özel jet kiralayarak ülkesine döndüğünü söyledi. Sumudica, herkesten anlayış beklediğini aktararak her şey normale döndüğü anda Türkiye’ye dönmeye hazır olduğunu da vurguladı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın ekibiyle birlikte özel jet kiralayarak Romanya'ya gitmesinin ardından kulüpten açıklama geldi. Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Mahsum Altınkaya, Sumudica ve ekibinin Romanya'ya gitmesini büyük şaşkınlık içinde öğrendiklerini söyledi.

AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Öncelikle ülkemiz ve tüm dünya vatandaşları olarak çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Covid-19 virüs salgınına karşı olarak gerekli tedbirlerimizi almayı sürdürüyoruz ve özellikle Profesyonel Futbol Takımımızın da bu süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmesi için büyük gayret sarf ediyoruz.

Süper Lig'in ertelenme kararından sonra teknik direktörümüz Sayın Marius Sumudica ile 18 Mart 2020 Çarşamba günü tesislerimizde bir görüşme gerçekleştirerek, bu süreci ne şekilde atlatabileceğimiz konusunda istişarelerde bulunduk. Burada en önemli düşüncemiz, bu erteleme sürecinde futbolcularımıza verilecek olan izole süresinin bir izin olarak görülmesinin önüne geçmek ve en sağlıklı şekilde atlatabilmelerini sağlamak olmuştur. Teknik Direktörümüz Sumudica'da, bu konuda alacağımız kararlar üzerinde yönetim kurulumuzun yanında yer aldığı şahsıma iletmiştir. Sonrasında da Sayın Sumudica, futbolcularımızla bir toplantı düzenleyeceğini ve bu toplantıda yurt dışına çıkacak isimlerin sözleşmelerinin feshine kadar gidilerek olayın ciddiyetini hatırlatacağını belirtmiştir.

Yönetim kurulumuz bu izole süresi içerisinde insan sağlığını ön planda tutarak, gerekli adımları atmaya devam etmektedir. Futbolcularımızın evlerinde spor yapmalarını sağlamak ve performans düşüklüğünün önüne geçilmesi adına Yönetim Kurulumuz olarak tesislerimizde bulunan fitness malzemelerini dahi talep eden oyuncularımızın evine kadar gönderdiğimizin bilinmesini isterim. Tüm bunların yanı sırada kulübümüz bünyesinde çalışan tüm profesyonellerimiz ve sağlık ekibimiz futbolcularımız ve aileleriyle sürekli iletişim halinde olup, her gelişmeden de anlık olarak bilgilendirme yapmayı sürdürmektedir. Futbolcularımız da kendilerine verilen program dahilinde, kişisel ev ortamlarında çalışmalarına devam ediyorlar.

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda 20 Mart Cuma günü gece geç saatlerinde Marius Sumudica ve ekibinin özel uçak kiralayarak ülkeleri Romanya’ya gittiklerini büyük bir şaşkınlık içerisinde öğrendik.

Yönetim kurulumuz her zaman insan sağlığını ön planda tutarak, önümüzdeki günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili bir araya gelecek olup kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.”

Saygılarımla

Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı

Mahsum Altunkaya

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK Sumudica koronavirüs

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