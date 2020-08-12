Gaziantep FK'den Muhammet Demir'e veda

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak transfer olan Muhammet Demir'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, katkılarından dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, geçen sezon başında Muhammet Demir'i Medipol Başakşehir'den bir sezonluğuna kiralamıştı.

