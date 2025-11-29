Gaziantep FK- Eyüpspor maçının son dakikalarında Boateng'den çok ilginç gol!

Süper Lig'de Gaziantep FK evinde Eyüpspor'a 2-1 mağlup olurken, maçın son anlarında yaşananlar yok artık dedirtti. Maçın son anlarında iki takım arasında kavga çıktı. Drissa Camara ile Robin Yalçın'ın tartışma yaşadığı anlarda, Emmanuel Boateng topu ağlarla buluşturdu...

Sahadaki kavgayı ayırmak için kalesini terk eden Eyüpspor kalecisinin ardından hakem oyunu kesmedi



Gaziantep FK da boş kaleye gol atarak avantajı elde etti.pic.twitter.com/gM5y3BPWag — Mynet (@mynet) November 29, 2025

KAVGA ÇIKTI! GOL OLDU!

Gaziantep FK - Eyüpspor maçının son anlarında oyun devam ederken kavga çıktı. Eyüpspor kalesi önünde çıkan arbede de oyuncular birbirine girerken, Gaziantep FK'da bazı oyuncular oyuna devam etti ve Emmanuel Boateng ile golü buldu.

HAKEM DEVAM ETTİRDİ

Oyuncularda şaşkın bir şekilde birbirine bakarken, oyuncuların bir kısmı hakeme itirazda bulundular. Hakem Ömer Tolga Güldibi ise oyunu devam ettirdi ve golü verdi. Top santraya geldiğinde kısa bir VAR kontrolü yapılsa da gol geçerli sayıldı. Bu anlar sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.