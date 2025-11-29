SPOR

Gaziantep FK- Eyüpspor maçının son dakikalarında Boateng'den çok ilginç gol!

Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında Gaziantep FK evinde Eyüpspor ile karşılaşırken, karşılaşma 2-1'lik skorla deplasman takımı lehine bitti. Maçın son dakikalarında yeşil sahalarda ender rastlanacak türden bir gol oldu. Oyun devam ederken maçta kavga çıktı. Buna rağmen devam eden Gaziantep Emmanuel Boateng ile golü buldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de Gaziantep FK evinde Eyüpspor'a 2-1 mağlup olurken, maçın son anlarında yaşananlar yok artık dedirtti. Maçın son anlarında iki takım arasında kavga çıktı. Drissa Camara ile Robin Yalçın'ın tartışma yaşadığı anlarda, Emmanuel Boateng topu ağlarla buluşturdu...

KAVGA ÇIKTI! GOL OLDU!

Gaziantep FK- Eyüpspor maçının son dakikalarında Boateng den çok ilginç gol! 1

Gaziantep FK - Eyüpspor maçının son anlarında oyun devam ederken kavga çıktı. Eyüpspor kalesi önünde çıkan arbede de oyuncular birbirine girerken, Gaziantep FK'da bazı oyuncular oyuna devam etti ve Emmanuel Boateng ile golü buldu.

HAKEM DEVAM ETTİRDİ

Gaziantep FK- Eyüpspor maçının son dakikalarında Boateng den çok ilginç gol! 2

Oyuncularda şaşkın bir şekilde birbirine bakarken, oyuncuların bir kısmı hakeme itirazda bulundular. Hakem Ömer Tolga Güldibi ise oyunu devam ettirdi ve golü verdi. Top santraya geldiğinde kısa bir VAR kontrolü yapılsa da gol geçerli sayıldı. Bu anlar sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

