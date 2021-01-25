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Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

25.01.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Süper Lig'in 22. haftasında 29 Ocak Cuma günü konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Atakaş Hatayspor karşılaşmasında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştığı idmanda, diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son bulan antrenmanı asbaşkan Müslüm Özmen de izledi.

Kırmızı-siyahlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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