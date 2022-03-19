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Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır

19.03.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu. Antrenmana tedavileri devam eden Merkel, Hamza Mendyl ve Borven katılmadı.

Güneydoğu temsilcisi bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı takım, Kalyon Stadı'nda yarın saat 16.00'da Galatasaray ile karşılaşacak.

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