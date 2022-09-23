Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman taktik çalışmalarıyla son buldu.

Antrenmana tedavisi devam eden Abdülkadir Parmak ile Makedonya Ümit Milli Takımı'nda bulunan Luka Stankovski katılmadı.

Öte yandan Gaziantep temsilcisi, yarın saat 15.30'da Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

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