Gaziantep FK Kocaelispor: 3-2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Saat 14.00'te başlayan karşılaşmada Gaziantep FK ile Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Sumudica'nın öğrencilere galibiyeti getiren goller Zvonimir Kozulj, Kevin Mirallas ve Alexandru Maxim'dan geldi. Kocaelispor'un gollerini ise Bahattin Köse ve Cerem Talha Dinçer kaydetti.

Bu sonuçla Süper Lig ekibi Gaziantep FK adını son 16'ya yazdırdı.

