SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Gaziantep FK kritik haftalara giriyor

Gaziantep FK kritik haftalara giriyor

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.06.2020 12:00 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ligdeki son 6 maçında alt sıralarda bulunan takımlara karşı mücadele edecek.

Gaziantep FK kritik haftalara giriyor

Gaziantep FK, ligdeki son 6 maçını alt sıralarda bulunan takımlara karşı oynayacak. Ligin geride kalan 28 haftasında 34 puan toplayan kırmızı-siyahlılar 10. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in alt sıralarını ilgilendiren kritik maçlara çıkacak olan Gaziantep ekibi, sıralamada 36 puanla bir basamak üstünde bulunan Fraport TAV Antalyaspor ile hafta sonu karşı karşıya gelecek.

Daha sonra 31 puanlı Yukatel Denizlispor, 27 puanlı İttifak Holding Konyaspor ve 25 puanlı Hes Kablo Kayserispor ile kozunu paylaşacak olan Gaziantep temsilcisi, evinde 32 puanlı Kasımpaşa ile oynayıp, ligin son haftasında ise şu ana kadar 28 puan toplayabilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Gaziantep Futbol Kulübü, ligin ilk yarısında söz konusu takımlarla yaptığı 6 maçtan 9 puan çıkardı.

"BİZİM İÇİN RAKİP FARK ETMİYOR"

Teknik direktör Marius Sumudica, AA muhabirine, ligdeki her maçın zorlu geçtiğini, bundan sonraki süreçte de yapılacak müsabakaların daha çetin geçeceğini söyledi.

Ancak rakiplerin hedeflerinin kendileri açısından fark etmediğini ifade eden Sumudica, şunları kaydetti:

"Süper Lig belki de Avrupa'daki en heyecanlı liglerden birisi durumunda. Her takım her takımdan puan alabilecek güce sahip. O yüzden burada rakip ayrımı yapmak, sıkıntılı bir süreç yaşatacaktır. Bizim için rakip fark etmiyor. Biz ligi maç maç düşünüp hazırlanıyoruz. Doğru stratejiyle, mücadele gücü yüksek ve futbolun güzelliklerini sahaya yansıtan takım olmak istiyoruz. Türkiye'deki hiçbir taraftar, 28 hafta boyunca oynadığımız hiçbir maçı sıkıcı bulmamıştır. Aksine her haftanın en zevkli karşılaşmalarını izletmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu anlayışımız devam edecek. Elbette amacımız tüm bunların ötesinde her maçtan puan veya puanlar alabilmek. Önemli olan her maça ayrı hazırlanıp lig sonunda hedeflediğimiz puanlara ulaşabilmek."

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanındaBeşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında
Gaziantep FK çalışmalarına devam ediyorGaziantep FK çalışmalarına devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

'Benim için mi şehit oldu?' deyip şehit kardeşini darp etti

'Benim için mi şehit oldu?' deyip şehit kardeşini darp etti

Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu

Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı

Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı

30 yıl sonra gelen şampiyonluk!

30 yıl sonra gelen şampiyonluk!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep FK kritik haftalara giriyor

Gaziantep FK kritik haftalara giriyor

Gaziantep FK sıkı çalışıyor

Gaziantep FK çalışmalarına devam ediyor

Sumudica, yardımcıları ve Maxim'in koronavirüs testleri negatif çıktı

Sumudica, yardımcılarının test sonucu açıklandı

Sumudica'dan olay açıklama! "İntihar ederim"

Ligler hakkında olay açıklama! "İntihar ederim!"

Gaziantep FK aranın ardından ilk antrenmanını yaptı

Gaziantep FK'da aranın ardından ilk idman

Gaziantep FK'de Kovid-19 testlerinin sonucu belli oldu!

Gaziantep'de koronavirüs sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.