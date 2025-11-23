SPOR

Gaziantep FK, ligde galibiyeti hatırladı

Gaziantep FK, Süper Lig’de Kayserispor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırdı. Üst üste oynadığı 3 maçta sahadan puansız ayrılan Gaziantep ekibi, bu zaferle moral depoladı ve ligde yeniden yükselişe geçme sinyali verdi

Emre Şen

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında deplasmanda Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Güneydoğu temsilcisi, önceki haftalarda Fenerbahçe’ye 4-0 yenilmiş, Alanyaspor ile 0-0 berabere kalmış ve Rizespor ile 2-2’lik skor elde etmişti.

Bu galibiyetle puanını 22’ye çıkaran Gaziantep FK, maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Rakip fileleri 20 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar, kalesinde de 20 gol gördü. Kayserispor karşısında sarı kart gören Arda Kızıldağ, ligin 14. haftasındaki Eyüpspor maçında cezalı olacak.

Gaziantep FK
