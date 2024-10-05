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Gaziantep FK maçı öncesi kötü haber... Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu açıklaması! 'Gerilme ve yırtık tespit edildi'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.10.2024 16:52
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Beşiktaş tecrübeli file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

Gaziantep FK maçı öncesi kötü haber... Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu açıklaması! 'Gerilme ve yırtık tespit edildi'
Ersin Destanoğlu

Ersin Destanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit ettiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu’nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Ersin Destanoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Ersin Destanoğlu Sakatlık beşiktaş
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