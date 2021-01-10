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Gaziantep FK, Marius Sumudica ile yollarını ayırdığını açıkladı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.01.2021 18:12 | Son Güncelleme

Gaziantep FK, Marius Sumudica'yla yollarını ayırdığını açıkladı.

Gaziantep FK, Marius Sumudica ile yollarını ayırdığını açıkladı

Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

WAAW

"Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

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NE OLMUŞTU?

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Sivasspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Rumen teknik adam söylemlerinde takımın yöneticilerini hedef almıştı.

"EŞİMİ ARAYACAĞIM VE PARA İSTEYECEĞİM"

"Sezon sonuna kadar buradayım sonra ne olur bilmiyorum. Bir başkanın 'Oyunculara para veriyorsun, kulübe de ver' lafını doğru bulmuyorum. Arabistan'dan gelen teklifi reddettim. Eşimi arayacağım ve para göndermesini isteyeceğim.""

"BANA SAYGI DUYMAYAN İNSANLARLA ÇALIŞMAM ZOR"

"Başkanla dün bir toplantı yaptık. Maaşımda %10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Oyuncularıma cebimden 80 bin euro prim dağıttım. Bunu memnuniyetle verdim. Başkan 'oyunculara veriyorsun da kulüp için neden vermiyorsun?' dedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. Onların teklifine cevap vermedim.

Sonra odama geldiler ve 80 bin euro fazla teklif ettiler, bu 80 bin euro'yu 8 kişiye bölmemi istediler. Benim maaşım 600 bin euro. Başarı yakalamış hocaya böyle bir teklif yapılmasını anlamıyorum. Türkiye'de çalışmaya devam etmek istiyorum ve bu ülkeyi seviyorum. Sezon sonuna kadar kalacağım. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam zor. Çünkü bana saygı göstermiyorlar.

Benim yaptıklarım ortada, takım küme mi düşüyor da benim maaşımın %10 düşürülmesini istiyorlar? Yaptığımın karşılığı bu mu? Size maaş indirim teklifi gelse kabul eder misiniz? Bana bu yapılan teklifi hakaret olarak kabul ediyorum."

ERTESİ GÜN AÇIKLADI: ŞAKAYDI

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, kulübe destekte bulunmak adına eşinden para isteyeceğine ilişkin açıklamalarının ülkesinde yaygın olarak kullanılan bir şaka olduğunu belirterek, mevcut sözleşmesini tamamlamak istediğini ve sözleşme görüşmelerine de açık olduğunu bildirmişti.


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