Gaziantep FK, Marius Sumudica ile yollarını ayırdığını açıkladı

Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Sivasspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Rumen teknik adam söylemlerinde takımın yöneticilerini hedef almıştı.

"EŞİMİ ARAYACAĞIM VE PARA İSTEYECEĞİM"

"Sezon sonuna kadar buradayım sonra ne olur bilmiyorum. Bir başkanın 'Oyunculara para veriyorsun, kulübe de ver' lafını doğru bulmuyorum. Arabistan'dan gelen teklifi reddettim. Eşimi arayacağım ve para göndermesini isteyeceğim.""

"BANA SAYGI DUYMAYAN İNSANLARLA ÇALIŞMAM ZOR"

"Başkanla dün bir toplantı yaptık. Maaşımda %10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Oyuncularıma cebimden 80 bin euro prim dağıttım. Bunu memnuniyetle verdim. Başkan 'oyunculara veriyorsun da kulüp için neden vermiyorsun?' dedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. Onların teklifine cevap vermedim.